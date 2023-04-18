Терапевт Водовозов рассказал, как быстро рак прогрессирует до первой стадии

Специалист отмечает: разные виды онкологических заболеваний обладают разной степенью агрессивности и скоростью развития. Иногда онкобольной сгорает быстро, иногда рак так и не проявляет себя.Рак страшен в первую очередь тем, что долгое время не дает никаких особенно заметных симптомов или признаки есть, но они настолько безобидные на первый взгляд, что человек списывает их на что-то другое. При этом ни для кого не секрет: чем раньше онкологическое заболевание диагностируют, тем больше шансов на успешное излечение.А сколько вообще времени может занимать пройти между моментом, когда человек здоров, и моментом, когда у него развивается первая стадия рака? На этот вопрос для Naked Science ответил врач Алексей Водовозов.Специалист отмечает: злокачественные опухоли развиваются с разной скоростью. Например, очень быстро прогрессируют рак поджелудочной железы и мезотелиома. А бывают такие новообразования, которые медики обнаруживают уже после смерти человека при вскрытии, причем никаких симптомов при жизни опухоль не давала.Каждый четвертый рак груди, по статистике, никакими признаками также не проявляется, и находят его уже при обследовании. Поэтому от состояния полного здоровья до первой стадии рака в теории может пройти и вся жизнь.Самый короткий временной промежуток развития опухоли определить тоже непросто, так как этот параметр зависит от большого количества факторов. Кроме того, когда у человека выявляют рак первой степени, его интересует чаще всего не то, когда у него появилась болезнь, а сколько осталось жить, отмечает доктор.При самом агрессивном виде онкологии с самой большой смертностью — раке поджелудочной — пятилетняя выживаемость составляет всего 11,5%, при мезотелиоме — 12%, при раке желчного пузыря — 19,4%. И у врачей нет точных данных, сколько времени требуется каждой из этих патологий.Водовозов отмечает: ученые еще продолжают изучать канцерогенез. Сейчас есть данные по итогам наблюдения за людьми, у которых онкологические заболевания находили во время скрининга. Одно из шести развивалось за три года между двумя последовательными скринингами.Есть ли техническая возможность отмотать время назад и узнать, когда появилась опухоль? Отследить это возможно по накоплениям ошибок в ДНК.Известно, что в большинстве случаев новообразования кишечника и опухоли молочной железы начинают расти примерно за 10 лет до того, как их найдут.А в случае с предстательной железой речь может идти еще о более длительном отрезке времени. Однако применить эти данные ко всем видам опухолей нельзя.