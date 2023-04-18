10 ошибок хозяек при использовании мультиварки, которые делают еду бесполезной и невкусной

Мультиварка может заменить плиту и значительно упростить процесс приготовления. Однако некоторые правила все равно надо соблюдать, иначе еда станет невкусной и потеряет свои полезные свойства.Мультиварка на кухне — крайне удобная и порой даже незаменимая вещь. Ее большое преимущество именно в простоте использования. Чтобы приготовить вкусное блюдо, порой достаточно загрузить продукты в чашу, выбрать режим и спокойно заниматься своими делами. Устройство самостоятельно все потушит или запечет, отключится вовремя и при необходимости даже будет подогревать еду.Однако надо знать, что мультиваркой нужно уметь правильно пользоваться, несмотря на схему «положил и нажал на кнопку». При несоблюдении правил без ужина вы, конечно, не останетесь, зато рискуете поесть невкусно и совершенно без пользы для здоровья (когда речь заходит об овощах, то становится особенно обидно).Рассказываем, какие типичные ошибки допускают хозяйки, когда готовят блюда в мультиварке.Выставляют неправильную температуруХорошо, если вы готовите по рецепту и там четко сказано, какой должен быть режим. В ином случае пища может не доготовиться (особенно это касается мяса), даже если кажется, что вы тушили ее час. А это чревато проблемами с ЖКТ.«Как правило, низкая температура лучше всего подходит для более жестких кусков мяса и более длительного времени приготовления, а высокая температура — для быстрой готовки нежного мяса», — говорит диетолог Эмбер Панконин.Слишком часто открывают крышкуЕсли вы постоянно проверяете, готова ли еда, то это может сильно повлиять на конечный результат. Во-первых, вкус блюда может измениться. Во-вторых, готовить придется дольше запланированного. Запомните: мультиварка должна накапливать тепло, поэтому не мешайте этому процессу, не поднимайте крышку.Добавляют все ингредиенты сразуТакое можно провернуть, готовя у плиты, но не в мультиварке. Мощность последней отрегулировать в процессе нельзя, поэтому все должно погружаться постепенно. Например, если вы делаете жаркое, дайте мясу приготовиться, подождите несколько минут, а затем добавьте нарезанную морковь и картофель — так польза овощей сохранится.Наливают слишком много водыЗдесь тоже можно ошибиться, опираясь на опыт готовки у плиты. При некоторых режимах вода в мультиварке совсем не испаряется, и вы рискуете получить наполовину суп, а наполовину — второе. От этого вкус станет хуже, а блюдо может храниться меньше, следовательно, быстрее испортиться и спровоцировать расстройство желудка.Добавляют много алкоголяЕсть масса рецептов, в которых используется пиво или вино: с ними готовят мясо, птицу и даже овощи. Только вот если вы запекаете свинину в мультиварке, то порция того же пива должна быть меньше, иначе вкус точно будет испорчен.Жалеют воду для мясных блюдЗдесь уже идет речь про такой режим, как тушение. В этом случае воды может и правда понадобиться больше, особенно если по рецепту крышка мультиварки должна быть закрыта. В противном случае кусок мяса подгорит, на нем образуется вредная корочка. Это и невкусно, и вредно для ЖКТ.Добавляют молочку и морепродуктыЭто в принципе довольно капризные ингредиенты, с которыми нужно быть осторожными, особенно если готовите в мультиварке. Молоко может свернуться, а морепродукты станут невкусными и твердыми, если их передержать. Поэтому добавляйте их в самом конце, чтобы все старания не были напрасными.Плохо моют мультиваркуПосле готовки надо тщательно мыть чашу и все комплектующие — разобрать, промыть и высушить. Иначе в мультиварке может образоваться плесень, которая попадет в продукты. Ничего хорошего из этого точно не получится, да и полезного тоже.Переполняют мультиваркуВажно не переполнять мультиварку, так как это может привести к тому, что пища будет готовиться неравномерно. Вы будете вынуждены ждать дольше, выставлять новый режим, а это может привести к совершенно другому результату. Поэтому не выкладывайте продукты выше отметки «maх».Не размораживают продуктыМультиварки готовят пищу очень медленно в течение длительного времени. Чрезвычайно важно готовить еду со скоростью, при которой бактерии не могут размножаться.«Добавление замороженных продуктов в мультиварку может увеличить риск болезней ЖКТ», — говорит доктор Мейсон.