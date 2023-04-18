Врач-терапевт рассказала, как в домашних условиях снизить симптомы сезонной аллергии
«По возможности лучше не посещать места, где цветут деревья, не проветривать помещение, в котором спите, если вы живете в той местности, где они цветут», — цитирует Романенко «Москва 24».
При этом медик советует в обязательном порядке умывать лицо, полоскать горло и промывать нос обычным физраствором после прогулки. Это поможет уменьшить количество аллергенов в носу, пишет Радио «Комсомольская правда».
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