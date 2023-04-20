Как избавиться от отечности

Отеки – это скопление избыточной жидкости в организме: тканях и органах. Чтобы распознать их, надавите на голень на несколько секунд. Если, убрав руку, вы увидели ямку на коже, то у вас в организме есть скопившаяся жидкость.С ямкой ничего делать не нужно – она пройдет сама, а вот с отеками нужно разбираться.Причины отековСреди основных причин отечности выделяют дефициты микроэлементов, таких как магний, калий, натрий и витамин В6, а также нарушения лимфатического и венозного оттоков. Что еще может стать причиной отеков:1. Заболевания.Нарушения в работе некоторых органов, таких как печень и почки, и эндокринной системы обязательно приводят к застою жидкости в организме. Также ее провоцируют повышенный уровень сахара в крови, аллергены и дефицит жирных кислот (например, Омега-3). Иногда у человека может быть сразу несколько заболеваний, провоцирующих отеки.2. Соль – самая известная причина отечности.Все знают, что если поесть на ночь копченой рыбы, то утром вес будет больше обычного на 1-2 кг. Все дело в том, что 1 г соли задерживает целых 100 мл воды. Для примера: в 100 г копченой колбасы содержится около 1300-1800 мг соли, в твердых сырах – примерно 1200 мг соли, а в чипсах – около 1100 мг. А ведь съедаем мы гораздо больше 100 г. Победителем в списке самых соленых продуктов стал соевый соус: он содержит 5 г соли на 100 мл.3. Быстрые углеводы, в том числе и сахар, также приводят к задержке воды.Попадая в организм, они преобразуются в гликоген, который содержится в наших мышцах в виде энергии. Еда с большим содержанием сахара приводит к моментальному повышению уровня сахара в крови и инсулина, высокие показатели которых вызывают избыток натриевых солей в клетках. А они в свою очередь и являются причиной задержки жидкости.Вызвать всплеск инсулина можно не только кондитерскими изделиями, но и любыми продуктами, у которых гликемический индекс выше 70. К ним относят различный фастфуд и пиво (ГИ 103), картофель фри (ГИ 95) и злаковые культуры (ГИ около 100).4. Но не только вредная еда становится причиной отеков.Белковые продукты (мясо, рыба) в больших количествах приводят к избытку креатина, который задерживает воду.5. 10 г чистого спирта задерживают около 100 мл воды.Алкогольные напитки нарушают кислотно-щелочной баланс в организме, обезвоживая его. Организм же, пытаясь восстановиться, напротив – задерживает жидкость, чем провоцирует отеки.6. Сладости, спиртные напитки и соленая еда провоцируют не явную отечность, а отеки подкожно-жировой клетчатки.Поэтому их можно не увидеть – они равномерно распределяются среди жировых клеток.7. Такие полезные овощи, как термически обработанные баклажаны и помидоры, в большом количестве тоже способствуют задержке воды.Как избавиться от отековЧтобы организм перестал задерживать жидкость, устраните первопричину: восполните дефицит витаминов, вылечите заболевание и скорректируйте рацион.1. Добавьте в рацион больше фруктов, ягод и овощей с мочегонным эффектом. Из фруктов и ягод это: арбузы, калина, лимон, черника, клюква, клубника, рябина, яблоки. Из овощей: кабачки, огурец, свекла, болгарский перец, капуста, сельдерей, спаржа, укроп.2. Ешьте больше продуктов, содержащих калий. Он противодействует натрию, задерживающему жидкость, увеличивая выработку мочи. Идеальное соотношение калия и натрия – 2:1. Но с обычным рационом выходит наоборот. Поэтому обогатите свой рацион следующими продуктами с калием: морская капуста, шпинат, кабачки, брокколи, тыква, лук порей, печеный картофель, сельдерей, репа, чернослив, авокадо, бананы, орехи.3. Если отеки связаны с дефицитом магния, то меню стоит обогатить следующими продуктами: разнообразные орехи, овсянка, морская капуста, семена льна, авокадо, неочищенный рис, все виды бобовых, зелень, капуста.4. Витамин В6 контролирует водный баланс в организме, выводя лишнюю жидкость. Кушайте больше продуктов с витамином В6: грецкие орехи, картофель с кожурой, бананы, фисташки, семена подсолнечника.5. Хорошее пищеварение тоже помогает справляться с отеками. Для того, чтобы улучшить пищеварение, кушайте больше овощей и фруктов, включите в меню цельнозерновые крупы и отруби – в них содержатся пищевые волокна.Еще одной из причин появления отеков является стресс. Гормон кортизол задерживает в организме ионы натрия, которые препятствуют выводу лишней жидкости. Поэтому старайтесь меньше нервничать и кушайте больше здоровых продуктов, и вы забудете про отеки.