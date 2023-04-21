Ученые рассказали о новом штамме Covid-19 Arcturus, который опасен для детей

В Великобритании обнаружили новый вариант коронавируса. Это ответвление штамма Омикрон, теперь вирус способен вести к заболеванию детей, что раньше не было замечено учеными.Новый штамм получил название Arcturus. Это подвариант Омикрона, претерпевший несколько мутаций, увеличивающих его способность распространяться между людьми. Ученые, изучающие новую мутацию, считают, что она лучше своих предшественников уклоняется от иммунной защиты от вакцинации или предыдущей инфекции.Откуда взялся новый штам COVID-19 ArcturusArcturus — это подвариант Omicron, который перенес несколько мутаций, повышающих его способность распространяться между людьми. Ученые, изучающие новый штамм, считают, что он лучше своих предшественников справляется с иммунной защитой от вакцинации или предыдущей инфекции.Японские исследователи предполагают, что он в 1,2 раза более заразен, чем уже супертрансмиссивный штамм Kraken.По состоянию на середину апреля Министерство здравоохранения Индии зарегистрировало 44 998 активных случаев заболевания COVID-19.В каких странах был выявлен новый штамм COVID-19 ArcturusД-р Мария Ван Керкхове, технический руководитель по COVID-19 Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сказала, что орган здравоохранения впервые выявил вариант Arcturus еще в январе.Она сообщила, что лабораторные исследования показали "повышенную инфекционность, а также потенциальную повышенную патогенность". Наиболее активное распространение было обнаружено в Индии, где вирус вытеснил другие штаммы. На данный момент новый штамм обнаружен еще в 20 странах, включая Великобританию и США.По данным Агентства по безопасности здравоохранения Великобритании, в настоящее время в стране зарегистрировано менее 100 случаев заболевания, при этом тяжелых заболеваний у людей, зараженных новым вариантом, не обнаружено.Какие симптомы у нового штамма COVID-19 ArcturusОмикрон обычно вызывает набор симптомов, напоминающих простуду или грипп, таких как:насморкголовная больусталость (легкая или сильная)чиханиеболь в горлеОднако доктор Випин Вашиштха — педиатр и бывший глава Комитета по иммунизации Индийской академии педиатрии - сказал, что распространение Arcturus в Индии показало новые симптомы, которых не было в предыдущих волнах.Медик сообщил, что симптомы, затрагивающие глаза, стали внезапно проявляться у детей. У детей проявляется лихорадка, простудные симптомы, а также конъюнктивит, который вызывает "зуд" и "слипание" глаз.Подействует ли вакцина против нового штамма COVID-19 ArcturusПервые исследования показывают, что нет необходимости беспокоиться по поводу Arcturus. Масштабное распространение вакцин по всей Великобритании означает, что многие уже имеют определенный уровень защиты от этого вируса. И даже если этот вариант вызывает инфекции у людей, прошедших вакцинацию, это не означает, что он способен вызвать тяжелое течение заболевания.