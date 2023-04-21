Вирусолог рассказал об опасностях штамма коронавируса «арктур»

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

В России выявили первые случаи заболевания штаммом коронавируса «арктур». У этого штамма большая заразность, и он умеет обходить сформировавшийся у человека иммунитет. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова во время рабочей поездки в Саратов. В ведомстве ожидают подъема заболевания в нашей стране в течение месяца.Насколько опасен новый подвид коронавируса и каковы его особенности, рассказал «Парламентской газете» руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, доктор биологических наук Александр Чепурнов.- Александр Алексеевич, глава Роспотребнадзора прогнозирует всплеск заболеваемости коронавирусом «арктур» к концу мая. К чему готовится, что это за новый штамм?- Новый подвид коронавируса «арктур» выявили в Индии, и сейчас он действительно стремительно захватывает все большие территории. Он уже появился в Сингапуре, США, Германии, Китае. По оценкам специалистов, которые работают непосредственно в очаге заболевания, а это в основном индийские эксперты, у нового штамма большая способность к заражению и ускоренному распространению. Он передается от человека к человеку на 20 процентов быстрее, чем предыдущий штамм «Кракен», а это достаточно существенная скорость. Потому очевидно, что грядет очередная волна ковида, которая привязана к «арктуру». Интересно, что ковиду поначалу приписывали сезонность, но это не подтвердилось. Сезонности у него нет, а по моим собственным наблюдениям, увеличение заболеваемости происходит с достаточно строгой периодичностью, примерно раз в пять месяцев, словно по расписанию. В России есть отличия, волна появляется один раз в промежутке от 5 до 7 месяцев. Потому и сейчас всплеск заболеваемости стоит ожидать чуть позже, чем в других странах.- А что можно сказать о течении болезни, вызванной «арктуром», насколько тяжело она может проходить?- Информации о том, что «арктур» более тяжелый и тем более — летальный, пока нет. Тем более что мы уже практически все переболели коронавирусом, многие провакцинировались.- Чего тогда нам стоит опасаться?- Меня очень беспокоит способность этого штамма все быстрее и быстрее распространяться и агрессивнее заражать людей. Кроме того, у него возможна способность к рекомбинации, то есть когда варианты вируса скрещиваются между собой, и один и тот же человек может заразиться разными подвидами одновременно. Поэтому эти его «таланты» настораживают. Если «арктур» сможет соединиться с уханьским или «дельта»-вариантом, которые еще не ушли из популяции, это может привести к тяжелым последствиям.Еще страшнее события будут развиваться, если к «акрутуру» присоединится коронавирус SARS (атипическая пневмония) 2002 года, у которого 15 процентов летальности, или вирус MERS, который циркулировал в 2014-2015 годах с огромной летальностью в 40 процентов. На наше счастье у этих вариантов вируса было очень плохое распространение. Но гибрид «арктура» и этих малоприятных штаммов очень пугает, если вдруг он случится.- Как себя обезопасить?- Люди уже понимают, как себя вести, к примеру, многие ходят в масках, чаще моют руки. Особенно это актуально для тех, кто работает в больших коллективах, передвигается в общественном транспорте. Для людей старше 70 лет, у кого есть хронические заболевания, к примеру, диабет, ВИЧ-инфекция, целесообразна вакцинация. Причем прививку можно делать не два раза в год, а один. Для всех остальных это уже не так актуально, так как, повторюсь, у многих уже есть выработанный иммунитет. К слову, изменилась и позиция ВОЗ по этому поводу - если раньше эта организация очень энергично призывала к вакцинации, то сейчас все затихло.