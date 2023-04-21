Диетолог Пономарева назвала 3 продукта, которые снизят ваш холестерин

От рыбы до цельнозерновых продуктов диетолог поделился четырьмя продуктами, которые могут снизить уровень холестерина и принести пользу вашему сердцу.Высокий уровень холестерина может заложить основу для опасных проблем со здоровьем, таких как болезни сердца. Диетолог поделился продуктами, которые могли бы сделать это с удовольствием.Первый шаг к снижению уровня холестерина сводится к сокращению потребления насыщенных жиров — подумайте о сосисках, сыре и печенье."Употребление в пищу достаточного количества ненасыщенных жиров является «ключом к поддержанию здоровья сердца» и поддержанию здорового уровня холестерина"., - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.Имея это в виду, эксперт рекомендовал следующие продукты, снижающие , чтобы помочь «заставить ваше сердце хорошо биться».РыбаЖирная рыба, рекламируемая различными полезными для здоровья свойствами, содержит омега-3, тип полиненасыщенных жиров.«Омега-3 помогают поддерживать здоровое кровяное давление, улучшают, уменьшают образование тромбов и улучшают кровообращение».Орехи и семенаЧто касается растительной пищи, семена, такие как льняное, подсолнечное и тыквенное, и орехи, такие как грецкие орехи, орехи пекан и миндаль, также являются отличным источником омега-3.АвокадоДиетолог пояснил, что авокадо — «единственный фрукт», содержащий мононенасыщенные жиры. Это еще один полезный тип жира, который может и повысить уровень «хорошего» холестерина ЛПВП.«Они также содержат витамин B6 и фолиевую кислоту, которые могут помочь снизить уровень гомоцистеина (аминокислота в крови), который связан с уменьшением вероятности инсульта».