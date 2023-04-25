Правда ли, что стресс старит: мнение ученых

На вопрос о том, как сохранять привлекательность десятилетиями, многие модели отвечают: "Нужно уберегать себя от стресса".Даже самые дорогостоящие средства и процедуры будут неэффективны для тех, кто находится в состоянии постоянного стресса. Неслучайно ученые установили – стресс старит людей.Биологи из Гарварда провели исследование при помощи экспериментов на мышах. Посредством хирургических операций ученые искусственно вызывали у грызунов стресс. В ходе таких операций у животных изменилась концентрация связанных с биовозрастом молекул и меток на поверхности ДНК. Когда мыши восстановились после операции, их показатели быстро пришли в норму.Аналогичный эффект эксперты наблюдали и у беременных самок во время вынашивания детенышей, а также после родов (роды – форма физиологического стресса).Похожие тенденции специалисты обнаружили при анализе крови беременных и недавно родивших женщин, а также среди переболевших ковидом.По данным исследователей, тяжелые формы стресса повышают вероятность смерти в том числе из-за того, что они повышают биологический возраст человека. Способность быстро восстанавливаться после переживаний играет значительную роль в старении и долголетии.Иными словами, стресс повышает биологический возраст людей и животных, а также провоцирует старение. В то же время длительный и качественный отдых способен привести показатели в норму.