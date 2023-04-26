Как повернуть вспять старение вашего мозга

Рассмотрите дополнительные стратегии для улучшения здоровья вашего мозга, такие как сон продолжительностью восемь часов каждую ночь, снижение воспаления в организме и оптимизация уровня витамина D.Согласно опросу AARP, 93% американцев считают, что поддержание здоровья мозга очень или крайне важно. Вопреки распространенному мнению, забывчивость и провалы в памяти не являются неизбежной частью старения, вы можете сохранять смекалку и умственные способности в любом возрасте.Джозеф Меркола: Обратите вспять старение мозгаХорошая новость заключается в том, что ваш мозг - это динамичный орган, постоянно адаптирующийся и изменяющийся, в лучшую или худшую сторону. Многие из ваших повседневных дел, такие как недостаток сна, могут серьезно повлиять на память на следующий день.С другой стороны, здоровый образ жизни поддерживает здоровье мозга и даже стимулирует рост новых нейронов в процессе, известном как нейрогенез или нейропластичность. Например, исследования показали, что то, как ваш организм реагирует на стресс, может быть фактором старения мозга, включая повышенный риск развития деменции и болезни Альцгеймера.Упражнения - это выбор образа жизни, влияющий на вашу реакцию на стресс, и их часто ценят за физические перемены. Тем не менее, существует достаточно доказательств того, что силовые тренировки так же важны для здоровья мозга и нервной системы, как и для мышечной силы. Новое исследование демонстрирует, что пожилые люди могут улучшить когнитивные функции с помощью изменения привычек питания и физических упражнений.Небольшие изменения приносят большую пользу для когнитивной функцииВсего за шесть месяцев исследователи из Университета Дьюка обнаружили когнитивные улучшения у взрослых, участвовавших в их исследовании. Доктор наук Джеймс Блюменталь, клинический психолог из Университета Дьюка, руководил исследованиями, опубликованными в Neurology.Он считает, что это было первое исследование, в котором рассматривались отдельные и комбинированные эффекты диеты и физических упражнений на снижение когнитивных способностей у тех, кто более уязвим для развития деменции в старости.В нем приняли участие 160 взрослых пациентов с предшествующей историей высокого кровяного давления или других сердечно-сосудистых рисков, которые никогда не занимались физическими упражнениями и имели когнитивные проблемы в исполнительном функционировании.Тех, у кого была диагностирована деменция, исключили. Средний возраст составлял 65 лет, и две трети участников составляли женщины. В начале исследования средние показатели когнитивных навыков участников были такими же, как у людей 93 лет - в среднем на 28 лет старше, чем их фактический возраст.Добровольцы были разделены на четыре группы. Первые участвовали в структурированной программе аэробных упражнений в течение первых трех месяцев, а в последующие три месяца им давали упражнения для выполнения дома. Вторую группу попросили придерживаться диеты DASH с низким содержанием натрия и обучали этой программе.Третью группу попросили одновременно тренироваться и поменять диету. Четвертая группа служила в качестве контрольной и получила 30-минутное учебное занятие по телефону о том, как улучшить здоровье мозга, но их просили не менять программу тренировок или привычки питания.Результаты показали уменьшение возраста мозга на девять летПеред началом исследования каждый участник прошел набор когнитивных тестов, стресс-тест на беговой дорожке и анализ потребления питательных веществ. Кроме того, были отмечены уровень сахара в крови и липидов. В конце исследования ученые обнаружили, что те, кто следовал диете DASH без упражнений, не имели значительного улучшения навыков мышления.Группа, которая только тренировалась, имела большее улучшение в исполнительном функционировании, чем группа, которая не тренировалась. Но у группы, которая сменила диету и выполняла упражнения, возраст мозга понизился на девять лет, в результате чего средний возраст мозга достиг 84 лет.Исполнительная функция контрольной группы снизилась на шесть месяцев, что ожидалось, поскольку они не подвергались вмешательству, и это была общая продолжительность исследования.Сила ног улучшает здоровье нервной системыУчастникам исследования было предложено 35 минут непрерывно ходить или регулярно ездить на велосипеде всего три раза в неделю. Данное исследование подтверждает другие недавние данные, опубликованные в Frontiers in Neuroscience, показывающие, что неврологическое здоровье зависит как от сигналов от крупных мышц ног, так и от сигналов от мозга к мышцам.Другими словами, это палка о двух концах, и оба из них одинаково важны. Согласно пресс-релизу, открытие "существенно меняет медицину головного мозга и нервной системы, давая врачам новые сведения о том, почему у пациентов с заболеванием двигательных нейронов, рассеянным склерозом, атрофией мышц позвоночника и другими неврологическими недугами часто быстро ухудшается умственная деятельность когда их движение становится ограниченным".Исследователи обнаружили, что способность выполнять упражнения с весом важна не только для мышечной массы и атрофии, но и для химии вашего тела. На нейросигнализацию воздействовали таким образом, что нервная система и мозг начали ухудшаться в исследовании на животных только через 28 дней.Два гена также оказали неблагоприятное воздействие, один из которых играет важную роль в здоровье митохондрий и их функциях. Хорошо функционирующие митохондрии имеют решающее значение для оптимального здоровья.Это может быть причиной почти всех хронических заболеваний, в том числе нейродегенерации, поскольку вашему мозгу требуется больше энергии, чем любому другому органу, около 20 процентов от вырабатываемой в вашем организме.В своей книге «Сидение убивает, движение исцеляет» доктор наук Джоан Верникос, бывший директор отделения наук о жизни НАСА, описывает, как удержание веса против силы тяжести является важнейшим компонентом, обеспечивающим оптимальное функционирование человеческого тела и мозга.Другим ключевым фактором является то, как физические упражнения влияют на нейротрофический фактор мозга (BDNF), присутствующий как в вашем мозге, так и в мышцах. Упражнения стимулируют выработку белка под названием FNDC5, который, в свою очередь, запускает работу BDNF, который сохраняет существующие клетки мозга, активируя их для преобразования в новые нейроны и способствуя фактическому росту мозга.В нервно-мышечной системе BDNF защищает нейромотор, критический элемент в мышцах, защищающий их от деградации. Нейромоторная деградация является частью процесса, объясняющего возрастную атрофию мышц.Список исследований, демонстрирующих связь между вашими мышцами и мозгом вы можете найти в моей предыдущей статье «Для оптимального здоровья мозга и нервной системы, вам нужно тренировать мышцы ног».Сократите время сидения, чтобы защитить свое когнитивное и физическое здоровьеУпражнения для нижней части тела важны для поддержания когнитивных способностей с возрастом. Хотя исследователи продемонстрировали, что ходьба три раза в неделю может улучшить когнитивные способности всего за шесть месяцев, другие исследования показали, что ущерб, нанесенный сидением в течение всего дня, не может быть компенсирован физическими упражнениями только один раз в день.Длительные периоды времени, проведенного сидя, могут быть смертельными. Данные показали, что те, кто больше двигался, были в целом здоровее. Постоянные физические упражнения ускоряют обмен веществ, снижают риск развития диабета и некоторых видов рака и помогают поддерживать здоровый вес.Увеличение продолжительности бездействия с возрастом также может снизить способность оставаться мобильным. Одно исследование показало, что те, кто наиболее активен и сидит менее шести часов в день, испытывает наименьшие ограничения возможности передвигаться из-за возраста по сравнению с теми, кто наименее активен и занимается менее трех часов в неделю.Исследователи пришли к выводу, что «сокращение времени сидения в сочетании с увеличением физической активности может быть необходимо для поддержания мобильности в старшем возрасте».В другом исследовании, проведенном Медицинским факультетом Калифорнийского университета в Сан-Диего (UCSD), следили за группой женщин, и было обнаружено, что те, кто сидел по 10 и более часов в день, испытывали укорочение теломер, равное восьми годам старения.Другими словами, чрезмерное сидение ускорило процесс физического старения на восемь лет. Ведущий автор исследования Аладдин Шадьяб, доктор наук Медицинского факультет UCSD, сказал в пресс-релизе: «Наше исследование показало, что клетки стареют быстрее при малоподвижном образе жизни. Хронологический возраст не всегда соответствует биологическому возрасту».Циклический кетогенный план питания и периодическое голодание поддерживают здоровье мозгаВ представленном исследовании участники использовали диету DASH, которая сокращает количество обработанных продуктов и увеличивает потребление цельных продуктов. Тем не менее, план питания не учитывает неопровержимые изменения в здоровье, вызванные кетогенной диетой.Одно из самых ярких исследований углеводов и здоровья мозга показало, что диеты с высоким содержанием углеводов увеличивают риск развития деменции на 89 процентов, а диеты с высоким содержанием жиров снижают его на 44 процента.Кетогенная диета с большим количеством полезных жиров и низким содержанием чистых углеводов (общее количество углеводов минус клетчатка) заставляет ваш организм сжигать жир в качестве основного топлива вместо сахара.В результате производятся кетоны, которые не только эффективно сгорают, но и являются превосходным топливом для вашего мозга. Кетоны также генерируют меньше активных форм кислорода (АФК) и вредного воздействия свободных радикалов.Недавние статьи также продемонстрировали пользу пищевого кетоза для здоровья мозга. В первом исследователи обнаружили, что кетогенная диета улучшает работу нервов и сосудов, частично благодаря улучшению кишечного микробиома.Во второй стать авторы пришли к выводу, что кетогенная диета показала себя настоящим «источником молодости» в исследованиях на животных, значительно улучшая работу нервов, сосудов и метаболизма по сравнению с животными, которые потребляли ничем не ограниченный рацион.Плохая работа нервов и сосудов связана с потерей способности говорить, помнить и фокусировать внимание, а снижение мозгового кровотока повышает риск депрессии, тревоги и деменции.Авторы исследования, анализирующего влияние кетогенной диеты на вегето-сосудистую функцию на животной модели написали: "В совокупности КД [кетогенная диета] может защищать от различных неврологических расстройств, возможно, с помощью восстановления вегето-сосудистой функции и поддержания здорового кишечного микробиома».Рассмотрите эти стратегии для поддержки когнитивного здоровьяСоблюдение кетогенной диеты помогает защитить ваш мозг от повреждения свободными радикалами и снабжает клетки предпочтительным топливом. Вы также можете рассмотреть вопрос о включении дополнительных продуктов и стратегий для поддержания вашего когнитивного здоровья.В моей предыдущей статье "Какие продукты лучше всего стимулируют мозг?” перечислены продукты, которые вы можете легко включить в свой ежедневный план питания. Ниже приведены дополнительные стратегии, которые вы можете рассмотреть:Витамин D — это стероидный гормон, который влияет практически на каждую клетку вашего тела, поэтому поддержание здорового уровня от 60 до 80 нг/мл важно не только для костей, но также для здоровья сердца и мозга, оптимальной работы иммунной системы и общей профилактики заболеваний.Фактически, существует важная связь между недостаточным уровнем витамина D и инсулинорезистентностью, метаболическим синдромом и диабетом, как типа 1 (инсулинозависимый диабет), так и типа 2, и оба влияют на здоровье мозга.Сон — Во время глубокого сна ваш мозг активирует глифатическую систему, позволяя выводить токсины и накопленные отходы, включая белки бета-амилоиды, которые являются отличительной чертой болезни Альцгеймера.Уменьшение воспаления — Хроническое воспаление и ожирение могут отрицательно повлиять на работу вашего мозга. Чтобы ознакомиться со списком продуктов, которые уменьшают воспаление, и узнать как оно связано с объемом мозга, читайте мою предыдущую статью "Продукты, предотвращающие воспаление, также улучшают работу вашего мозга". Некоторые из этих продуктов: чеснок, черника, грецкие орехи и шпинат.Ашваганда — Улучшение памяти - это одно из традиционных применений, особенно в виде корней. Исследование 2017 года, опубликованное в Журнале пищевых добавок, показало положительные результаты использования экстракта корня ашваганды для улучшения памяти и когнитивных функций у 50 человек с легкими когнитивными нарушениями.Бакопа — (Bacopa monnieri) или вербейник является популярной травой в аюрведической медицине, используемой в Индии более трех столетий. Она широко известна как ноотропная трава, которая может восстановить поврежденные нейроны и улучшить функцию мозга. Считается, что ноотропы обладают способностью «разблокировать» мозг, когда дело доходит до творчества и когнитивного драйва.Куркумин — В двойном слепом плацебо-контролируемом исследовании приняли участие 40 взрослых в возрасте от 50 до 90 лет с умеренными нарушениями памяти, но без деменции. Те, кто принимал куркумин, отмечали значительное улучшение памяти и концентрации, а в контрольной группе улучшений не наблюдалось.