Продукты с магнием помогают сохранить молодость мозга

Согласно исследованиям, употребление продуктов, богатых магнием, может быть ключом к улучшению и сохранению здоровья мозга.Присутствие некоторых продуктов в рационе помогает сохранить молодость мозга – вывод об этом был сделан исследователями Австралийского национального университета. Их данные свидетельствуют, что«потребление большого количества продуктов, богатых магнием, замедляет старение мозга на один год у здоровых взрослых людей старше 55 лет».В рамках исследования ученые анализировали когнитивные способности людей возрастом от 40 до 73 лет. Специалисты обнаружили: у тех, кто ежедневно употреблял 550 миллиграммов магния, к 55 годам мозг был на один год моложе, чем у тех, кто ел только 350 миллиграммов.«Активное потребления магния способствует сохранению когнитивных функций и снижению риска развития деменции в более позднем возрасте», - заявили австралийские медики.Комментируя результаты исследования, диетолог Лорен Манакер сказала в комментарии порталу «Eat this, Not that!», что магний играет важную роль в передаче импульсов между нейронами мозга. При этом эксперт подчеркнула: мозгу полезен магний, получаемый с пищей, а не из добавок. «Пищевой» магний в случае избытка легко перерабатывается почками и выводится с мочой, тогда как его большое количество, полученное с БАДами, может вызывать различные нарушения (например, в работе пищеварения). Кроме того, добавила Манакер,«продукты, богатые магнием, также богаты многими другими важными питательными веществами и антиоксидантами, которые могут иметь синергетический эффект, работая вместе для защиты мозга».Продукты, в которых много магния: семена тыквы, миндаль, семена чиа, вареный шпинат, мангольд, соевое молоко, орехи кешью, арахисовое масло.Также положительное влияние на когнитивные функции оказывает потребление продуктов, содержащих антиоксидант лютеин, – это темно-зеленые листовые овощи кукуруза, яйца, авокадо.