Почему болит челюсть и как избавиться от неприятных ощущений

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Если боли в челюсти продолжаются более нескольких дней или сопровождаются другими симптомами, такими как отек, покраснение или трудности при открытии рта, то необходимо обратиться к врачу.Вот восемь наиболее распространенных причин боли в челюсти:1. Больные зубыЧелюсть может начать ныть, если у человека есть кариес, пульпит или другие проблемы с зубами. Неприятные ощущения появятся в той её части, где находится поражённый зуб. Иногда боль распространяется от него в стороны по ходу нерва.Что делатьНужно идти к стоматологу и лечить больной зуб. Специалист решит, надо ли его удалять или достаточно поставить пломбу.2. Хронический синуситЕсли воспаляются околоносовые пазухи может появиться боль в верхней челюсти и зубах. Кроме того, возникают и другие симптомы:воспаление носа с выделением густой слизи;постназальный дренаж, когда слизь стекает по задней стенке глотки и при этом появляется кашель;затруднение дыхания через нос;боль или чувствительность областей вокруг глаз, щёк, возле носа;ухудшение обоняния и вкуса;боль в ушах, горле или голове;неприятный запах изо рта;усталость.Хронический синусит развивается при носовых полипах, а также из?за инфекций дыхательных путей, искривлённой носовой перегородки, аллергии или патологий, снижающих иммунитет.Что делатьНужно обратиться к терапевту или лор?врачу. Специалист проведёт обследование носовых пазух и назначит лечение. Это могут быть:Кортикостероиды для уменьшения воспаления. Их используют в виде носового спрея, таблеток или уколов.Солевые растворы для орошения носа. Они помогают смыть раздражители и аллергены, уменьшить выделение слизи.Препараты от аллергии. Если она — причина появления синусита.Противогрибковые средства.Моноклональные антитела. Лекарства с таким составом влияют на иммунную систему и помогают избавиться от полипов в носу.Антибиотики. Используют, когда синусит вызван бактериальной инфекцией.Иммунотерапия. Её проводят, если у человека есть аллергия.Операция. Она понадобится, если причина хронического синусита — полипы или искривление носовой перегородки.Также врачи советуют больше отдыхать, увлажнять воздух в помещении и промывать нос.3. БруксизмЭто когда человек неосознанно сжимает челюсти и скрипит зубами. Так происходит во сне или наяву. Обычно причины бруксизма — неустойчивое эмоциональное состояние, стресс, гнев, напряжение.Риск проявления выше у тех, кто курит, употребляет спиртное, кофе, наркотики или определённые лекарства. Также состояние часто встречается у маленьких детей или у людей, которые страдают болезнью Паркинсона, деменцией, эпилепсией, ночными кошмарами и другими нервными расстройствами.Кроме боли в челюсти, для бруксизма характерны:достаточно громкий скрежет зубами;сглаженные, сколотые или расшатанные зубы;изношенная эмаль;зубная боль или повышенная чувствительность;усталость или напряжённость мышц челюсти, из?за чего та не может полностью открываться или закрываться;боль в шее или лице;ощущение, что болит ухо, хотя оно полностью здорово;тупая боль в висках;повреждения на внутренней стороне щеки;нарушения сна.Что делатьНужно обратиться к стоматологу или неврологу, чтобы специалист определил причину бруксизма и подобрал лечение. В некоторых случаях оно не требуется: бывает, что дети перерастают проблему, а у взрослых челюсти скрипят не настолько сильно, чтобы принимать специальные меры. Если же патология явно выражена, то врач может назначить:Шины или капы на зубы. Конструкции делают из акрила или мягкого материала, чтобы защитить зубы от сжимания.Коррекцию зубов. Иногда человеку требуется восстановление повреждённых зубов, а в некоторых случаях необходимы коронки.Управление стрессом. Например, различные методы психотерапии.Лекарства. Это могут быть препараты, уменьшающие мышечный спазм, снижающие стресс.4. Невралгия тройничного нерваПри этом хроническом заболевании поражается тройничный нерв, веточки которого идут по лицу и нижней челюсти. Причины могут быть разные. Например, нерв расположен слишком близко от артерии, которая давит на него и вызывает характерные симптомы. Также патология возникает при старении организма, развитии рассеянного склероза, поражении мозга опухолью или инсультом и после травм лица.Для невралгии характерны:сильная стреляющая боль, напоминающая удары электрического тока;спонтанные приступы, которые возникают при жевании, разговоре, касании лица или чистке зубов;продолжительность приступов от нескольких секунд до нескольких минут, причём они могут повторяться ежесуточно на протяжении дней, недель, месяцев или исчезать на долгое время;постоянная ноющая боль, которая затем переходит в сильную, спазматическую;локализация неприятных ощущений в области челюсти, зубов, губ, щёк, реже — в глазах или на лбу.Что делатьНужно обратиться к неврологу. Он проведёт обследование и назначит терапию. Обычно начинают с лекарств. Это могут быть:Противосудорожные.Спазмолитики.Инъекции ботокса.Если ничего из этого не помогло, в крайнем случае назначают операцию. Врач может переместить или удалить сосуды, которые давят на тройничный нерв.Иногда помогает стереотаксическая радиохирургия мозга: сфокусированную дозу гамма?излучения направляют в тот отдел мозга, из которого выходит тройничный нерв. Его повреждают, чтобы он не передавал сигналы. Это помогает уменьшить боль. Облегчение наступает не сразу, а восстановление после такой операции занимает около месяца. Ещё повредить тройничный нерв на лице врач может при помощи уколов глицерина, баллонного сжатия или радиочастотным термическим воздействием прямо на веточки нерва.5. Проблемы с сердцемУ людей при инфаркте, перикардите, стенокардии или расслоении аорты может возникать боль в груди. Обычно жгучая, давящая, она отдаёт в спину, шею или челюсть, иногда переходит на руки. Неприятные ощущения могут длиться от нескольких минут и усиливаться при нагрузках. Иногда также беспокоят сбивчивое дыхание, холодный пот, головокружение и слабость, тошнота или рвота.Что делатьЕсли у вас уже есть диагноз «стенокардия», при возникновении опасных симптомов нужно выпить лекарства, которые назначил врач.В остальных случаях при появлении острой боли в сердце, отдающей в челюсть, нужно срочно вызвать скорую, ведь это может быть инфаркт или расслоение аорты.6. Расстройство височно?нижнечелюстного суставаЗаболевание поражает сустав, который соединяет нижнюю челюсть и череп. Точная причина расстройства неизвестна, но специалисты полагают, что это сочетание ряда условий. Боль в челюсти возникает из?за разрушения внутрисуставного диска, артрита или травмы. К факторам риска относятся длительное скрежетание зубами, болезни соединительной ткани, например системная красная волчанка.Что делатьНужно рассказать о боли в челюсти врачу. После обследования он назначит один из следующих методов терапии:Лекарства. Применяют миорелаксанты, трициклические антидепрессанты, чтобы уменьшить напряжение мышц. А безрецептурные анальгетики помогают унять боль.Немедикаментозные методы. К ним относятся специальные шины и капы, сеансы психотерапии, физиопроцедуры.Хирургическое лечение. Врач может сделать артроцентез — ввести в сустав иглу, чтобы достать из него жидкость, которая скапливается там при воспалении. Туда же можно добавить раствор кортикостероидов для уменьшения воспаления. Иногда делают кондилотомию — рассекают головку сустава нижней челюсти, это помогает снизить боль за счёт смещения оси нагрузки на него. А в некоторых случаях сустав рекомендуют вообще заменить.7. Опухоли и кисты челюстиЭти редкие заболевания поражают мягкие ткани и кости челюсти. Точная причина появления кист и опухолей неизвестна.Новообразования все разные, они могут расти быстро или медленно, смещать зубы и разрушать кости, а иногда рассасываться сами, без лечения.Что делатьНужно обратиться к стоматологу. Он сделает рентгеновский снимок (при необходимости — КТ или МРТ) и возьмёт биопсию из подозрительного участка.Лечение обычно хирургическое, иногда даже приходится делать реконструкцию челюсти или протезировать зубы. Но это не гарантирует полного излечения: некоторые опухоли способны возвращаться даже после удаления.8. Гигантоклеточный артериитПри этом заболевании воспаляется стенка артерии. Почему так происходит, неизвестно, но обычно патология развивается в 70–80 лет, причём у женщин в два раза чаще, чем у мужчин. К факторам риска относят наследственность и ревматическую полимиалгию в анамнезе.Симптомы у гигантоклеточного артериита такие:постоянная головная боль в области виска;болезненность кожи головы;боль в челюсти во время жевания или открывания рта;повышенная температура тела;усталость;внезапное и резкое снижение массы тела;ухудшение или потеря зрения, двоение в глазах, особенно у людей с болью в челюсти.Патология опасна, потому что может привести к необратимой слепоте, инсульту или аневризме аорты.Что делатьС такими симптомами нужно идти к терапевту. Он проведёт обследование, но ещё до получения точных результатов назначит препараты для облегчения состояния. Обычно это большие дозы кортикостероидов, которые уменьшают воспаление. В некоторых случаях применяют иммунодепрессанты.