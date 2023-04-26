Пристрастие к картофелю фри связано с повышенным риском тревожности и депрессии

Картофель фри любят многие, особенно популярен он у молодежи и подростков. Хотя и давно известно, что это крайне калорийное блюдо, и небезопасное для здоровья. Недавнее исследование китайских ученых раскрыло еще одну негативную сторону употребления такого картофеля.Исследователями из китайского Ханчжоу было выяснено, что любители жареного, особенно, картофеля фри, рискуют навредить еще и психическому здоровью.Те участники эксперимента, которые злоупотребляют этим популярным блюдом, чаще страдают тревожностью и депрессивными состояниями. Риски развития подобных отклонений у них оказались, соответственно, на 12 и 7 процентов выше, нежели у тех, кто отдавал предпочтение более здоровой пище.О том, что жареная и жирная пища провоцирует ожирение, гипертонию и прочие недуги, ученым и врачам известно давно. знают об этом и обычные люди, но не всех это останавливает. Что касается последствий для нервной системы и психики, то они, выяснили эксперты, вызваны акриламидом, образующимся во время жарки.Специалисты по питанию отмечают, что причинно-следственная связь в этом исследовании не установлена, то есть, пока неясно, что является первопричиной. Это неправильная еда вызывает депрессию или, наоборот, депрессия заставляет людей «заедать стресс» такими экстремальными блюдами. В любом случае, понятно, что ограничивать потребление жареной картошечки необходимо.