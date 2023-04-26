Косметолог Мухина назвала способы надолго избавиться от повышенного потоотделения

Приход теплой поры года уже не за горами. Но вместе с солнечными днями людей ожидают и весьма неприятные проблемы, такие как повышенное потоотделение. Косметолог Марият Мухина рассказала способы борьбы с подобным неудобством.Специалист отмечает, что сегодня чрезмерную потливость вряд ли можно назвать проблемой, которую невозможно решить. Помочь в этом вопросе могут инъекции ботулотоксина – абсолютно безвредного препарата, который вкалывается в зоны, наиболее подверженные потоотделению. Кроме того, поможет справиться с проблемой и лазерная эпиляция.Ну и, наконец, говорит Марият Мухина, повышенная потливость – это один из маркеров, который указывает на необходимость скорректировать питание. Такой сигнал организма указывает на большое количество животного белка в пище. И если этот элемент снизить, пот и неприятный запах могут довольно быстро уйти.