Как быстро уснуть при бессоннице

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Мы тотально страдаем от бессонницы. Как показал опрос, проведенный "РГ" и телемедицинским сервисом "Доктис", лишь 60% из 2 тысяч участников довольны тем, как они спят. Но положенные 7-8 часов спит лишь каждый второй. Настораживает, что большинство тех, кто жалуется на недосып, даже не пытаются с этим бороться. Видимо, далеко не все понимают, насколько важен качественный сон для здоровья. Как справиться с бессонницей, "РГ" - Неделе рассказал врач-невролог, сомнолог Европейского медицинского центра Николай Ильин.1. Проще всего начать с восстановления нормального режима: ложиться и вставать в одно и то же время, даже в выходные. Когда в какие-то дни совсем короткий сон, а в какие-то - значительно длиннее, это сбивает циркадные ритмы.2. Если человек плохо спит ночью, ему лучше избегать дневного сна. Часто, если есть возможность прилечь днем, мы стараемся "отоспаться" и спим по два часа и дольше. А потом не можем заснуть вечером.3. Кофеин и алкоголь - помеха сну. Кофе, чай, даже зеленый, энергетики - все это можно не более трех чашек, причем в первой половине дня. После обеда переходим на травяные чаи - ромашка, мята. Алкоголь может облегчить засыпание, но на архитектонику сна влияет негативно: человек просыпается среди ночи и после уже не может заснуть.4. Упражнения нужны - вовремя и в меру. Если мы физически устали, нам обязательно захочется спать. Но нужно, чтобы был как минимум 4-часовой перерыв между окончанием физактивности и отхождением ко сну.5. Очень важно спать в полной темноте, позаботившись также чтобы в спальне было тихо и прохладно (около 20 градусов).6. Если есть трудности с засыпанием, не надо каждые 5-10 минут смотреть на часы "сколько прошло времени и сколько мне еще осталось спать?" - не стоит "зацикливаться", лучше просто расслабиться, сосредоточиться на дыхании.7. Спальня - место для сна и секса. Но чаще всего, если заснуть не получается, человек думает: а зачем мне просто так проводить время? И начинает в кровати решать дела, проверять почту. Соответственно, утрачивается нормальный рефлекс "кровать - спальня - хотим спать - засыпаем". Мозг уже не ассоциирует кровать с тем местом, где мы легли и быстро заснули.8. Если не получается заснуть в течение 15-20 минут, то надо встать, уйти в другое место и заняться чем-то спокойным. Не нужно открывать рабочую почту, идти в соцсети, заниматься тем, что стимулирует работу мозга. Лучше всего почитать книгу. Но именно бумажную, а не электронную. Или посмотреть телевизор, но не в спальне. Проходит какое-то время, полчаса, час. Если почувствовали сонливость - возвращаемся в кровать. Получилось заснуть - отлично. Не получилось - снова встаем, уходим в другую комнату и повторяем то же самое.Сколько нужно спатьДети первых трех месяцев жизни должны спать 14-17 часов,от трех месяцев до года - 12-15 часов,от года до двух лет - 11-14 часов,от 3 до 5 лет - 10-13 часов,от 6 до 13 лет - 9-11 часов,подростки 14-17 лет - 8-10 часов,взрослые до 65 лет - 7-9 часов,старше 65 лет - около 7-8 часов в сутки.* Данные исследования национального фонда сна (США).Что съесть, чтобы заснутьТатьяна Залетова, ФИЦ питания и биотехнологии:- За регуляцию сна в нашем организме отвечает гормон мелатонин. Его концентрация в крови начинает возрастать за два часа до привычного времени отхода ко сну, если при этом нет яркого света. Но для выработки мелатонина также важно наличие "сырья". Это триптофан - незаменимая аминокислота, которая не может быть синтезирована нашим организмом и должна регулярно поступать с пищей.Основные источники триптофана: твердый сыр, мясо, орехи и семена, рыба и морепродукты, грибы, яйца. Вот их и стоит есть на ужин. Сыр - лидер по содержанию триптофана: всего один-два ломтика (25-50 г) дадут нам суточную норму. Лучший вариант - рыба, индейка, курица. Это более легкая еда, и к тому же триптофана в них в 1,5 раза больше, чем в говядине, баранине и свинине. Также для получения суточной нормы хватит одной-двух горстей любых орехов. Только надо помнить, что и сыр, и орехи очень калорийны.Важно также время ужина: с одной стороны, плохо засыпать голодным, с другой - если переесть на ночь, ухудшится снабжение кислородом мозга, и это скажется на качестве сна. Так что последний прием пищи должен быть не позже чем за 2-3 часа до сна и умеренным по объему и калорийности.Не стоит отсыпаться в выходныеОксана Венгржиновская, врач-диетолог, сомнолог, эндокринолог НМИЦ эндокринологии:- Многие пытаются компенсировать недостаток сна в будни, отсыпаясь в выходные - так называемый "социальный джетлаг". Но исследования показали: чем больше разница между продолжительностью сна в будни и в выходные, тем выше склонность к перееданию, депрессии, набору веса. Дело в том, что гормоны в нашем организме вырабатываются, подчиняясь циркадным ритмам. Когда мы живем в одном часовом поясе, соблюдаем режим сна и бодрствования, наши основные гормоны - щитовидной железы, надпочечников - вырабатываются в одно и то же время. Если режим нарушается, это сбивает гормональный фон и негативно сказывается на работе всего организма. Например, утром активно вырабатывается инсулин, и, если в это время человек спит, потом в течение дня его еще больше будет тянуть на углеводы. Поэтому нужно бороться с "социальным джетлагом", стараться ложиться спать и просыпаться в одно и то же время.Какие гаджеты помогут наладить сонБраслет-трекерТакой браслет расскажет, когда вы уснули, как часто просыпались ночью, сколько длились фазы медленного и быстрого сна, - умные часы определяют это по движениям человека ночью и частоте пульса. Все это поможет понять, например, какое время засыпания лично для вас окажется лучшим.Маска для глазСначала маски от света стали раздавать во время ночных авиаперелетов. Но они полезны и в повседневной жизни, особенно для тех, кто вынужден жить в условиях повышенной ночной освещенности.Электронные берушиОбычные - полипропиленовые или силиконовые беруши - помогают уснуть, даже если шумно. Не так давно в продаже появились электронные беруши. Они не только отсекают внешние звуки, но и транслируют релаксирующие звуки (шум дождя или набегающих на берег волн), которые помогают расслабиться и уснуть.Утяжеленное одеялоВозможно, это дело привычки - под каким одеялом лучше спать. Но исследования показали: когда человек ложится под утяжеленное одеяло, у него на треть усиливается синтез мелатонина - и, следовательно, улучшается сон.Грелка для ногНередко уснуть мешает сущая мелочь - например, холодные ноги. Наши бабушки в таких случаях согревали стопы просто бутылкой с горячей водой или резиновой грелкой. Теперь выпускают специальные безопасные электрогрелки и электроодеяла.СветобудильникПереход от сна к бодрствованию не должен быть резким. Вскочив на звук будильника, мы потом полдня не можем прийти в себя. Умные часы включают постепенно усиливающееся освещение в заданный час - за 30-40 минут до нужного времени подъема. Сон становится менее глубоким, и мы легко просыпаемся.КстатиПока одни страдают бессонницей, другие борются со сном. Есть даже такое психическое расстройство - гипнофобия, боязнь сна. А, например, Сальвадор Дали ставил со сном эксперименты. Художник размещал возле кровати металлический поднос, а в руки брал ложку. Как только входил в глубокую фазу сна, ложка падала, и от грохота Дали просыпался. Таким образом сюрреалист пытался войти в пограничное состояние между сном и явью, чтобы найти там новые творческие идеи.