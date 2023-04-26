Кофе, алкоголь, статины: невролог Шибалев объяснил, что еще может вызывать судороги в ногах

Если ноги или руки иногда сводит в болезненном спазме, это очень неприятное ощущение. Почему периодически возникают судороги в мышцах, какие лекарства их провоцируют, симптомом каких заболеваний они могут быть и как помочь себе в такой ситуации? Отвечает врач-невролог.Термином «судорога» люди часто называют резко возникающее, болезненное и непроизвольное сокращение отдельных мышечных волокон. Но если быть по-медицински точными, на самом деле это мышечный спазм. Изредка он может возникать почти у каждого из нас в руках или ногах и даже в ягодице и животе — во сне или после тяжелой физической нагрузки, при занятиях спортом и даже в состоянии покоя.Почему возникают эти спазмы и насколько они для нас опасны? Об этом «Доктору Питеру» рассказал врач-невролог Центра молекулярной диагностики CMD Перово ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.Если судороги частые, важно выяснить причины«Зачастую мы даже не можем понять, в силу каких причин у нас сводит мышцы в той или иной части тела. Но если это часто повторяется, особенно в одном и том же месте, всегда стоит проконсультироваться у врача, нормально ли это, — советует врач-невролог Алексей Шибалев. — Мышечные спазмы могут быть как просто физиологической реакцией на внешние раздражители, так и одним из симптомов вполне серьезных заболеваний. Часть патологий легко корректируется, другая часть требует постоянного внимания и терапии».Чаще всего сводит икры«Обычно люди жалуются на судороги в икроножных мышцах, реже — в бедренных или ягодичных, в области стопы, кистей. Бывают даже спазмы лицевых мышц, шеи и гортани», — объясняет врач-невролог.Судороги ощущаются как непроизвольные болезненные сокращения мышц приступообразного характера (резко возникают и отступают), длительностью от нескольких секунд до нескольких часов.Считается, что каждый человек хотя бы однократно испытывал кратковременные судороги в мышцах после интенсивных физических нагрузок, обильного потения, перегревания или, наоборот, резкого охлаждения, неудобной позы во сне или в процессе засыпания как часть парасомнии (особый феномен, связанный с переходом мозга в стадию сна).Кто в группе рискаСпортсмены. Мышечные судороги при занятиях спортом обычно обусловлены непривычной или избыточной нагрузкой на мышцы, обильной потливостью, потерей кальция, магния и калия.Беременные. В организме будущей мамы происходят изменения, приводящие к дефициту кальция и магния.Пожилые люди. У них часто возникает снижение кровотока в мышцах, приводящее к спазму (например, перемежающая хромота).Дети до трех лет. У малышей судороги часто встречаются при повышении температуры тела в результате острой инфекции.Злоупотребляющие кофе и алкоголем.«Мышечные судороги у относительно здоровых людей также может провоцировать чрезмерный прием алкоголя, кофеина, никотина», — предупреждает невролог Алексей Шибалев.Принимающие ряд лекарств.«Мышечные судороги могут провоцировать некоторые лекарственные препараты: бета-блокаторы, мочегонные, статины, кортикостероиды, нифедипин, циметидин, прозерин, иммунодепрессанты, пероральные контрацептивные средства, некоторые препараты для лечения паркинсонизма, остеопороза, болезни Альцгеймера. Поэтому перед приемом препаратов важно изучить инструкцию и оценить возможные побочные эффекты», — говорит врач.Какие болезни могут проявляться судорогами в мышцах«Спектр заболеваний, которые могут сопровождаться судорогами в мышцах, довольно внушителен, — говорит эксперт. — Среди них наиболее часто провоцируют спазмы острые инфекции, цирроз печени, хроническая почечная недостаточность, атеросклероз сосудов ног, варикоз, снижение функции паращитовидных желез, сахарный диабет, анемия, эпилепсия и так далее».Наиболее драматичны судороги при столбняке.«Они крайне длительные и болезненные, плохо купируются, провоцируются даже легким прикосновением, едва различимым шумом и приносят невыносимые страдания. Столбняк гарантированно заканчивается мучительной смертью, поэтому вакцинация от него обязательна», — предупреждает невролог.Чего не хватает в организме«Судороги в мышцах также могут быть вызваны нарушением обмена кальция, магния, калия, — рассказывает Алексей Шибалев. — Также, вполне вероятно, их провоцирует дефицит витамина D и группы B.Судороги в ногах — лечениеСудороги в мышцах у здорового человека, которые случаются изредка, пугать не должны. Они проходят самостоятельно, без лечения. Хорошо помогает лечебная гимнастика для мышц, восполнение дефицитов витаминов, устранение дисбаланса электролитов.«Оказание первой помощи зависит от конкретной локализации боли, — говорит Алексей Шибалев. — Если судороги в ногах и руках, можно осторожно растереть зону спазма или помассировать, чтобы усилить приток крови и восстановить нормальное кровообращение. Если это спина, стоит прилечь и постараться расслабиться. Но если это спазмы в животе или речь идет о будущей маме, стоит обратиться к врачу.При регулярном появлении и учащении болезненных мышечных судорог в первую очередь необходимо выявить и устранить их причину. Для этого необходимо обратиться в первую очередь к терапевту или врачу общей практики и сформировать алгоритм обследования.