Врач Добрецов: хронический насморк повышает для человека риск смерти

ЛОР-хирург, профессор Константин Добрецов: при хроническом насморке часто развивается апноэ, которое повышает риск инфаркта и инсульта.Врач Добрецов объяснил, почему для человека с хроническим насморком повышается риск смерти. Ученый отметил, что когда проблема носит стойкий характер, развивается апноэ – нарушение, характеризуемое остановками дыхания во сне. Развитие апноэ, в свою очередь, способствует неблагоприятным изменениям в работе организма, последствием которых могут быть очень опасные состояния.«Чем больше «стаж» насморка, тем больше проблем с носом: разрастаются нижние носовые раковины, появляются полипы, нарушается слизистая оболочка и прочее. Все это может приводить к остановкам дыхания во время сна – ночным апноэ», - сообщил профессор Добрецов.Медик добавил, что люди с апноэ часто страдают от недосыпа и кислородного голодания. С этими отклонениями тесно связаны риски различных ухудшений в работе органов сердечно-сосудистой системы. В том числе усиливается подверженность таким угрожающим жизни событиям как сердечные приступы и инсульты. Также при имеющемся апноэ возникает проблема дневной сонливости и плохой концентрации внимания. По этой причине страдающие им люди чаще становятся жертвами ДТП, что тоже повышает риск смерти. В комментарии «АиФ» Константин Добрецов подчеркнул, что к перечисленным неприятностям ведет длительный хронический насморк.