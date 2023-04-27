Невролог Алехина: храп может привести к слабоумию

От обструктивного апноэ во сне страдают миллионы взрослых, причем до 85 процентов людей не знают, что у них есть это заболевание. Теперь исследования показывают, что это расстройство связано со снижением когнитивных функций.«Обструктивное апноэ во сне (СОАС) — это респираторное заболевание, связанное со сном», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.Состояние приводит к «повторяющимся временным остановкам дыхания из-за сужения или закрытия верхних дыхательных путей во время сна».«Основные симптомы СОАС включают чрезмерную дневную сонливость и храп».Мужчины с ОАС «демонстрируют более слабое исполнительное функционирование и зрительно-пространственную память, а также дефицит бдительности».Дополнительные проблемы могут включать проблемы с «постоянным вниманием, психомоторным и импульсивным контролем».В исследовательском проекте приняли участие 27 мужчин в возрасте от 35 до 70 лет с новым диагнозом ОАС от легкой до тяжелой степени и без сопутствующих заболеваний.В когнитивных тестах мужчины с СОАС набрали меньше баллов, чем контрольная группа, во многих категориях. Мужчины с СОАС показали более низкие показатели устойчивости внимания, исполнительных функций, кратковременной зрительной памяти, а также социального и эмоционального распознавания.Ранее это умственное ухудшение связывали с другими состояниями, такими как гипертония или диабет 2 типа.