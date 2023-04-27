9 триггеров мигрени: Как избавиться от приступов головной боли

Мигрень вызывает нестерпимую порой боль пульсирующего характера или пульсирующее ощущение обычно с одной стороны головы. Это состояние сопровождается тошнотой, рвотой и болезненной чувствительностью к свету и звукам. Приступы мигрени продолжаются от нескольких часов до нескольких дней, и боль может быть такой изнурительной, что она не позволяет вести полноценную жизнь.Мигрень провоцирует мучительную боль пульсирующего характера или пульсирующее ощущение, как правило, с одной стороны головы. Это состояние может предполагать тошноту, рвоту и болезненную чувствительность к свету и звукам. Приступы мигрени продолжаются обычно от нескольких часов до нескольких дней, и боль может быть такой изнурительной, что она не позволяет вести обычную жизнь. С чем именно быть связано подобное состояние?Мигрень и микрофлора кишечникаОсновные триггеры мигрениГормональный дисбаланс у представительниц прекрасного пола. «Скачки» показателя эстрогена, до/в период месячных, беременности и менопаузы, скорее всего, провоцируют головные боли.Медикаменты гормональной группы (оральные контрацептивы и заместительная гормональная терапия) в состоянии усиливать мигрень.Напитки. Имеются ввиду спиртные напитки (вино), и избыток кофеина (кофе).Стресс. Длительный психологический стресс на рабочем месте или в семье может выступать триггером мигрени.Раздражитель сенсорного характера. Яркие огни, солнечные сполохи, звуки высокой громкости могут служить причиной мигрени. Интенсивные запахи (парфюмерия, растворитель для краски, дым и прочие) могут спровоцировать подобное состояние.Некачественный сон. Бессонница, избыток сна, резкая смена часовых поясов могут выступить причиной мигрени.Физическая активность. Чрезмерные физические нагрузки (и секс – тоже) могут вызвать мигрень. В ходе выполнения физических упражнений наблюдается скачок оксида азота, выступающего пусковым механизмом в данном процессе.Динамика погоды. Погодные изменения или «скачок» атмосферного давления может быть причиной мигрени.Употребление медикаментов. Оральные контрацептивы (которые уже упоминались) и средства с сосудорасширяющим эффектом (нитроглицерин) усугубляют положение.Пищевые продукты. Долго выдержанный сыр, чрезмерно соленые и прошедшие обработку продукты провоцируют мигрень. Другими факторами выступают пропуск приема пищи/голодание.Пищевая добавка. А именно: аспартам (заменитель сахара) и мононатриевый глутамат (консервант) могут вызвать указанное болезненное состояние.Кто имеет склонность к мигрениФакторы риска:Семейная история. Наличие прямого родственника, страдающего мигренью.Возраст. Мигрень возможна в различном возрасте, однако начинаются приступы нередко в подростковый период. Мигрени обычно достигают апогея у людей в возрасте тридцати лет, и плавно в последующие десятилетия их динамика и интенсивность снижаются.Сексуальная жизнь. Дамы в три раза чаще вынуждены терпеть мигрень.Гормональный дисбаланс. У представительниц прекрасного пола головные боли могут давать о себе знать перед или сразу после начала месячных. Болезненные проявления слабеют после менопаузы.Как связаны кишечник и мозгНаш кишечник вмещает до 1 кг микробов, к которым относятся бактерии, вирусы, грибы, протисты. Все имеющиеся в нем микробы - это микрофлора кишечника. Ее динамика может вызвать развитие целого перечня неврологических и психиатрических состояний, таки как депрессия, тревожность, болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера, рассеянный склероз.Кишечник имеет непрерывный контакт с головным мозгом, и микрофлора кишечника играет в данном механизме важную роль.Связь мигрени и микрофлоры кишечникаСпециальное исследование, проведенное в 2016 году и обнародованное в издании по микробиологии mSystems, продемонстрировало, что у тех, кто подвержен мигрени, имеется большее число бактерий, именно в ротовой полости, которые синтезируют оксид азота (триггер мигрени). Указанное открытие предполагает лишь взаимосвязь, но оно может дать потенциальную аргументацию того, почему определенные пациенты в большей мере восприимчивы к мигрени, чем остальные, и почему конкретные пищевые продукты могут провоцировать мигрень.Когда бактерии в ротовой полости и кишечнике разрушают нитраты из пищи растительного происхождения, то далее они трансформируются в оксид азота в газообразном состоянии, который, имеет свойство расширять кровеносные сосуды, активировать кровообращение и, как следствие, нормализует состояние пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми недугами.С другой стороны, в 80% случаев, когда указанные пациенты применяют медикаменты с содержанием нитратов для снятия симптомов стенокардии или терапии сердечной недостаточности, у них наблюдаются приступы мигрени в виде побочного эффекта.Существует теория, когда микрофлора кишечника влияет на развитие мигрени. Отмечен феномен под названием “головная боль хот-дога”, который, предположительно, вызван поглощением нитратов из продуктов питания.В исследовании ученые использовали современные технологии секвенирования РНК с целью идентификации бактерий, из образцов ротовой полости и экскрементов. Образцы взяли от здоровых людей, испытывающих и не испытывающих мигрень.В двух видах проб отмечалось немного повышенное число бактерий, перерабатывающих нитраты, среди добровольцев, имеющих мигрень, по сравнению с другими, у кого мигрени не отмечалось.Действие пробиотических добавок на мигреньВ исследовании 2019 года, обнародованном в издании Cephalalgia, специалисты охарактеризовали эксперимент, выявляющий действие пробиотиков на мигрень.Исследование продемонстрировало, что пробиотики в значительной мере ослабляли динамику и силу мигрени, что дает некоторое понимание воздействия микрофлоры на мигрень.50 добровольцев, имеющих хроническую или эпизодически проявляющуюся мигрень, получали плацебо или пробиотик, включающий 14 штаммов бактерий (в том числе бифидобактерии, лактобациллы и Bacillus subtilis).В период 8-10 недель после приема пробиотика приступы мигрени были слабее среди принимающих пробиотик, в противоположность тем, кто получал плацебо. Динамика приступов снизилась на 45% у добровольцев с хронической мигренью и на 40% у добровольцев с эпизодической. В характеристике интенсивности мигрени соответствующие показатели отмечали снижение на 31% и 29%.Специалисты предполагают, что результаты указанного эксперимента дают новые возможности исследований так называемой оси «микрофлора кишечника – головной мозг», которая предполагает связь бактерий кишечника и неврологических состояний. Безусловно, еще нужны будут подтверждающие данную теорию исследования.