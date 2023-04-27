Диетолог Пономарева: горстка грецких орехов снижает холестерин за несколько недель

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

По словам диетолога, пищевой профиль грецких орехов может снизить уровень холестерина, а также снизить риск сердечных заболеваний.Есть несколько различных механизмов, которые могут проложить путь к снижению уровня холестерина. К счастью, грецкие орехи, по-видимому, зарекомендовали себя с разных сторон, объяснил диетолог. Более того, небольшой перекус может снизить уровень жирового вещества всего за несколько недель.От кедровых орехов в соусе песто до грецких орехов в морковном пироге — орехи предлагают больше, чем универсальную закуску, подходящую как к пикантным, так и к сладким блюдам.Когда дело доходит до холестерина, первая важная часть их пищевого профиля сводится к жирам. Орехи богаты ненасыщенными жирами и содержат мало насыщенных жиров — «смесь, которая может помочь контролировать уровень холестерина».«Замена источников насыщенных жиров продуктами, содержащими полиненасыщенные жиры (ПНЖК), такими как грецкие орехи, может привести к значительному снижению общего и «плохого» холестерина. Диета с высоким содержанием ПНЖК также может помочь защитить от неблагоприятных последствий употребления пищи с насыщенными жирами за счет улучшения метаболизма жиров и снижения уровня триглицеридов и холестерина», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.Другим мощным ингредиентом, скрывающимся в небольших продуктах, является клетчатка, которая может помочь предотвратить всасывание некоторого количества холестерина в кровь.Помимо этих двух важных частей, грецкие орехи являются единственным орехом, который содержит «значительные количества» растительных незаменимых омега-3, известных как альфа-линоленовая кислота, или сокращенно ALA.