Какие продукты могут облегчить аллергию

Всего 3 килограмма клубники, и вы у цели. Но это не точно.Сразу предупредим: продуктов «от аллергии» не существует. Нельзя съесть что?то и моментально избавиться от насморка, слезоточивости глаз и покраснения кожи.Однако в аюрведе и натуропатии некоторые продукты считаются аналогами антигистаминных препаратов. То есть лекарств, подавляющих активность гистамина — белка, который выделяется в ответ на проникновение в организм аллергена и вызывает неприятные симптомы вроде насморка и кашля.Эффективность большинства таких пищевых продуктов подтверждена лишь незначительным количеством исследований. Поэтому с точки зрения доказательной медицины заменять ими лекарства нельзя.Зато точно известно о так называемых гистаминолибераторах — продуктах, которые содержат гистамин, либо заставляют клетки его вырабатывать, либо мешают разрушать. К ним относятся:копчёная, солёная и замороженная рыба, особенно скумбрия, сельдь, тунец;сыр, особенно пармезан, камамбер, эмменталь, гауда;колбаса;консервы;квашеная капуста;шампанское и другие вина;цитрусы;орехи;шпинат;помидоры;клубника;черный и зелёный чай.Запомните этот список, он нам ещё пригодится.Какие продукты якобы могут облегчить аллергиюВсё это часто встречается в подборках продуктов, облегчающих аллергию.Продукты, богатые витамином СУчёные предполагают, что одну из ключевых ролей в развитии аллергических реакций может играть окислительный стресс. Так называют процесс, при котором клетки тела массово повреждаются свободными радикалами.Витамин С — признанный мощный антиоксидант. Это значит, что он эффективно уменьшает количество свободных радикалов и таким образом может сделать аллергию менее выраженной. Поэтому аллергикам советуют налегать на продукты, богатые аскорбиновой кислотой:красный болгарский перец;брокколи;цветную капусту;цитрусовые: лимоны, апельсины, грейпфруты.киви;клубнику;чёрную смородину;шпинат;помидоры и томатный сок;картофель.И если картофель и цветная капуста ещё не вызывают подозрений, то апельсины и клубника при обострении аллергии выглядят очень сомнительно. Они сами по себе заставляют клетки выбрасывать гистамин и могут вызвать псевдоаллергию. И не факт, что эффект витамина С перевесит.Так, одно небольшое исследование установило, что внутривенное введение высоких доз витамина С значительно снижает симптомы аллергии. В этой статье высокие дозы — это 7,5 г аскорбиновой кислоты. В 100 г клубники содержится 60 мг витамина. Значит, чтобы получить такое же количество, нужно съесть примерно 12,5 кг ягоды, богатой гистамином. Впрочем, даже такого количества клубники, скорее всего, не хватит, ведь при внутривенном вливании больше препарата попадает к органам.В другой работе обнаружилось, что ежедневный приём 2 граммов аскорбиновой кислоты понизил уровень гистаминов в крови на 38% у 10 человек. Тут, конечно, попроще — всего 3 килограмма клубники. Но тоже как?то нереалистично.Третья группа учёных брызгала 60 аллергикам в нос спреем с аскорбиновой кислотой. Выяснилось, что после таких вливаний симптомы уменьшились у 74% участников исследования. В оригинальной статье нет отметки, что вторая группа получала плацебо. Значит, скорее всего, она просто не вливала в нос ничего. А орошение слизистых при аллергии и правда может улучшить состояние.Продукты, богатые кверцетиномКверцетин — это вещество-антиоксидант, которое содержится во многих продуктах растительного происхождения. Как и витамин С, он борется с окислительным стрессом и таким образом может облегчать симптомы аллергии.По крайней мере, в одном исследовании на мышах удалось доказать, что добавки с кверцетином помогают уменьшить респираторные проявления аллергической астмы. Но, как и в случае с витамином С, научных работ пока не хватает, чтобы считать кверцетин эффективным аналогом лекарственных средств для человека.Кверцитин содержится в таких продуктах, как:красные яблоки;малина;ежевика;смородина;клюква;черника;клубника;вишня и черешня;чёрный и зелёный чай;брокколи;виноград;красный лук;красное вино;помидоры;жёлтый и зелёный перец.И это тоже явно неподходящий рацион во время обострения аллергии. Ведь то, что гистамин высвобождает большая часть продуктов из списка, хорошо известно.Продукты, богатые жирными кислотами омега?3Благодаря противовоспалительному действию жирные кислоты омега?3 могут уменьшать симптомы аллергической астмы. Этот эффект наблюдался как минимум в нескольких исследованиях. Впрочем, их ещё недостаточно, чтобы относить омегу?3 к противоаллергическим лекарствам. И самое главное — в исследованиях использовали добавки, а не продукты, богатые омегой.К источникам омега?3 жирных кислот относятся:жирная и умеренно жирная морская рыба: лосось, скумбрия, тунец, сардины, сельдь, анчоусы;морепродукты — мидии, креветки, устрицы;красная и чёрная икра;орехи и семена, особенно богаты омегой?3 грецкие орехи, семена чиа и льна;растительные масла: льняное, соевое, канолы;рыбий жир, например жир печени трески;шпинат;еда, специально обогащённая омегой?3, такая как молочные продукты и детские смеси.И снова в списке есть те продукты, которые могут не облегчить аллергию, а навредить. Поэтому, даже если омега?3 помогает от аллергии, лучше брать её из добавок, а не из орехов и икры.Некоторые другие продуктыЭксперты Центра интегративной и комплементарной медицины США перечисляют и другие варианты пищи, которые используют в натуропатии и аюрведе. К ним относятся:мёд;йогурты, кефир и другие продукты с пробиотиками;продукты, содержащие экстракт виноградных косточек;биодобавки и суперфуды со спирулиной;крапива двудомная и блюда из неё — например, салаты или зелёный борщ;продукты с капсаицином — жгучим веществом, которое содержится в различных видах стручкового перца.Но все исследования этих продуктов были неоднозначны и непоследовательны. При этом они могут провоцировать ухудшение самочувствия при аллергии или вступать во взаимодействие с другими лекарствами. Поэтому экспериментировать с ними нужно осторожно.Какое питание действительно может облегчить аллергиюУменьшить симптомы аллергии получится, если убрать из питания аллергены, которые вызывают обострение, и продукты, которые заставляют организм вырабатывать гистамин. Такое питание называется элиминационным.Чтобы диета при аллергии показала результат, требуется время. Обычно это 4–8 недель, пока симптомы не уменьшатся. В этот период врачи рекомендуют вести дневник питания и отмечать в нём всё, что вы едите.