Когда при болях в животе необходимо вызывать скорую

Существует огромное количество патологий и заболеваний, которые сопровождаются болевым синдромом в области живота.Чтобы выяснить, что именно стало причиной, врачу стоит провести дифференциальную диагностику заболеваний желудочно-кишечного тракта – желудка и кишечника.Болью в животе могут проявляться язвы, дивертикулит, инвагинации кишечника и любые другие заболевания. Также это могут быть приступы обострения хронического панкреатита, острый панкреатит, желчнокаменная болезнь, патология мочевыделительной системы, а именно мочекаменной болезни, различные спазматические заболевания, гинекологические заболевания, среди которых и разрыв кисты яичника, то есть большое количество заболеваний. Важно знать, что некоторые из них требуют срочной госпитализации, потому что при несвоевременной госпитализации пациент может умереть. Если мы говорим про конкретные показания для вызова скорой, то это в первую очередь сильная боль.Первое, что нужно сделать, по словам доктора, – определить выраженность болей – если они умеренные и раньше такие уже встречались, то здесь показания не для вызова скорой помощи, а для плановой консультации врача-терапевта и врача-гастроэнтеролога. А если боль нарастает достаточно быстро, причем боль новая и ранее подобная никогда не наблюдалась, то это уже показания для вызова скорой помощи. Таким образом, выраженный болевой синдром - это одно из основных показаний.Следующее - это совмещение болей в животе с температурой, лихорадкой. Если повышается температура тела выше 39С и ни чем не купируется и не поддается контролю, нужно вызывать скорую помощь.Общие симптомы интоксикации, потеря сознания, помутнение сознания, выраженное головокружение, слабость, недомогание являются проявлениями системного процесса, и при таком комплексе так же будет необходимым срочно вызвать скорую помощь.Еще одним показанием является характер боли, то есть выраженный спастический характер боли может говорить о том, что происходят спазмы внутренних органов кишечника. Также о внутреннем кровотечении может говорить побледнение тела, резкое снижение уровня артериального давления ниже 100 на 60, потеря сознания, резкое головокружение. Помимо этого нужно обращать внимание на характер стула – появление кала черного либо алого цвета говорит о возможном желудочно-кишечном кровотечении. Это является показанием для срочной госпитализации.Ещё одним возможным показанием для госпитализации служит появление рвоты. Если она сохраняется в течение более чем нескольких часов и не купируется приемом специальных препаратов, особенно, если она в виде кофейной гущи или же с кровью - это абсолютные показания для вызова скорой помощи.Обращаю внимание, что особенно нужно быть внимательным по отношению к уязвимым группам граждан - пациентам с сахарным диабетом, гипертонической болезнью, перенёсшим инсульт, инфаркт, онкологическим пациентам, беременным женщинам, детям. При появлении болей в животе у данных категорий пациентов необходимо обязательно показаться врачу, который примет решение, нужна ли госпитализация или лечение, и каким оно должно быть.