Почему нельзя пить молоко, если хотите похудеть, — объясняет врач

Когда человек собирается избавиться от лишнего веса, то первым делом исключает сладости и выпечку. Но время идет, а вес стоит. Оказывается, виновато в этом может быть «безобидное» молоко, говорит врач.Молоко надо пить детям — это знают практически все. Оно помогает ребенку правильно расти, формирует костную систему. В полезном напитке содержатся жиры, которые прекрасно усваивает молодой организм. Что касается взрослых, то здесь вопрос очень спорный: кто-то считает, что молочные продукты надо полностью исключить, кто-то говорит, что можно все, но в меру.Что касается рекомендаций, то эксперты Роспотребнадзора уверенно заявляют: если у вас нет проблем со здоровьем, то вы можете выпивать в день 1-2 стакана молока. Это никак не навредит организму. Главное, чтобы после молока не было дискомфорта: вздутия живота, тяжести, неприятных ощущений в желудке или проблем со стулом.Однако мало кто знает, что во время похудения от молока надо отказаться или постараться свести его употребление до минимума, говорит Алексей Жито.«Мои пациенты часто удивляются, когда я говорю, что при снижении массы тела нежелательно употребление жидких молочных продуктов. Почему? Дело в том, что в молоке и молочных продуктах содержится много лактозы. Лактоза — это дисахарид („ди“ означает „два“), то есть это молекула, состоящая из двух частей. Как вы уже догадались, одна из молекул — это та самая глюкоза, а вторая — галактоза», — рассказывает эндокринолог.Получается, когда вы пьете молоко, то вы употребляете чистый сахар. Более того, в молоке этот сахар еще и жидкий, растворенный, то есть быстроусвояемый. Организм его мигом проглотит, а тот, в свою очередь, осядет на животе и боках.Еще опаснее, когда худеющий человек пьет горячее молоко, например то, которое входит в состав кофе. Получается, что это уже сверхбыстрый углевод, так как он горячий и всасывается еще быстрее.«Особенно четко это понимают диабетики: у них после употребления молока сахар может подниматься довольно значительно. Они привыкли следить за тем, сколько молока в их рационе, чтобы избежать возможных рисков. Поэтому, если вы решили похудеть, то старайтесь не употреблять молоко, особенно в горячем виде», — заключил эндокринолог.КстатиЕсть популярное заблуждение, что лучше есть обезжиренную молочку: тот же самый творог, кефир, йогурт. Казалось бы, если жир — это калорийный продукт, он откладывается в проблемных зонах, тогда самым очевидным должно стать устранение жира из питания. Но в реальности это неверное утверждение, поскольку удаление жира из рациона не поможет в похудении и улучшении состояния здоровья.