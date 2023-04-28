Почему нельзя пить молоко, если хотите похудеть, — объясняет врач
Молоко надо пить детям — это знают практически все. Оно помогает ребенку правильно расти, формирует костную систему. В полезном напитке содержатся жиры, которые прекрасно усваивает молодой организм. Что касается взрослых, то здесь вопрос очень спорный: кто-то считает, что молочные продукты надо полностью исключить, кто-то говорит, что можно все, но в меру.
Что касается рекомендаций, то эксперты Роспотребнадзора уверенно заявляют: если у вас нет проблем со здоровьем, то вы можете выпивать в день 1-2 стакана молока. Это никак не навредит организму. Главное, чтобы после молока не было дискомфорта: вздутия живота, тяжести, неприятных ощущений в желудке или проблем со стулом.
Однако мало кто знает, что во время похудения от молока надо отказаться или постараться свести его употребление до минимума, говорит Алексей Жито.
«Мои пациенты часто удивляются, когда я говорю, что при снижении массы тела нежелательно употребление жидких молочных продуктов. Почему? Дело в том, что в молоке и молочных продуктах содержится много лактозы. Лактоза — это дисахарид („ди“ означает „два“), то есть это молекула, состоящая из двух частей. Как вы уже догадались, одна из молекул — это та самая глюкоза, а вторая — галактоза», — рассказывает эндокринолог.
Получается, когда вы пьете молоко, то вы употребляете чистый сахар. Более того, в молоке этот сахар еще и жидкий, растворенный, то есть быстроусвояемый. Организм его мигом проглотит, а тот, в свою очередь, осядет на животе и боках.
Еще опаснее, когда худеющий человек пьет горячее молоко, например то, которое входит в состав кофе. Получается, что это уже сверхбыстрый углевод, так как он горячий и всасывается еще быстрее.
«Особенно четко это понимают диабетики: у них после употребления молока сахар может подниматься довольно значительно. Они привыкли следить за тем, сколько молока в их рационе, чтобы избежать возможных рисков. Поэтому, если вы решили похудеть, то старайтесь не употреблять молоко, особенно в горячем виде», — заключил эндокринолог.
Кстати
Есть популярное заблуждение, что лучше есть обезжиренную молочку: тот же самый творог, кефир, йогурт. Казалось бы, если жир — это калорийный продукт, он откладывается в проблемных зонах, тогда самым очевидным должно стать устранение жира из питания. Но в реальности это неверное утверждение, поскольку удаление жира из рациона не поможет в похудении и улучшении состояния здоровья.
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