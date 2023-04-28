Как справиться с сезонной аллергией: рекомендации экспертов

По их словам, многим людям насладиться весной мешает поллиноз. Это заболевание, вызванное аллергической реакцией на пыльцу растений. В это время года в воздухе появляется пыльца растений-аллергенов. Ее основные проявления - насморк, заложенность носа, приступы чихания, покраснение, отечность и зуд век.Для того, чтобы облегчить симптомы, эксперты советуют придерживаться нескольких правил:1. В первую очередь нужно обязательно сходить к врачу. Аллерголог-иммунолог проведет обследование, выявит аллергены, вызывающие реакцию, выпишет лекарства и даст рекомендации по организации быта.2. Временно сменить климат. Например, если есть возможность, лучше уехать куда-то в разгар цветения аллергенов.3. Организовать свой быт и распорядок дня таким образом, чтобы свести к минимуму возможность контакта с пыльцой.Рекомендуется меньше быть на открытом воздухе, стараться не выезжать на природу, дома или в авто лишний раз не открывать окна, поставить системы для очистки и фильтрации воздуха и специальные сетки на окна, ежедневно делать влажную уборку, обязательно ходить в душ, мыть голову и менять одежду после улицы, полоскать рот и промывать глаза и нос, не есть свежие фрукты, орехи, зелень и специи, мёд и не пить квас, так как они могут стать причиной перекрестных реакций. Кроме того, нельзя применять фитотерапию (лечение травами) и косметические средства, содержащие натуральные растительные компоненты.4. Отслеживать концентрацию пыльцы-аллергена в окружающем в воздухе в интернете. Каждый год цветение растений начинается и заканчивается в разное время в зависимости от погоды.5. Вне сезона цветения растений вести активный образ жизни. Чаще быть на свежем воздухе и заниматься спортом.А недавно врач-аллерголог рассказала, на какие деревья может начаться весной аллергия на пыльцу.