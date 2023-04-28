Врач Захарова рассказал как облегчить боль при артрите без лекарств

Биологические препараты могут быть особенно полезны для лечения тяжелого артрита у детей.Немедикаментозное лечение артритаЕсть несколько естественных способов справиться с болью при артрите."Здоровое питание, регулярные физические упражнения, прикладывание тепла и холода к суставам и короткие 15-минутные перерывы для отдыха в течение дня могут помочь улучшить ваши симптомы. Исследование показало, что даже легкие упражнения могут облегчить боль при артрите коленей и увеличить диапазон движений. Терапия артрита включает массаж, иглоукалывание, биологическую обратную связь и когнитивно-поведенческую терапию. Важно также работать с физиотерапевтом, чтобы улучшить вашу осанку и диапазон движений", - говорит семейный врач Татьяна Захарова .Хирургическое лечение артритаХирургия может быть очень полезной в правильной ситуации, и особенно важна до того, как боль в суставах повлияет на сон, приведет к неспособность выполнять упражнения или приводит к ограничению сустава.Несколько вариантов операции на выбор, чтобы облегчить боль при артрите, в зависимости от того, как она влияет на ваше тело:Артроскопия: хирурги используют камеру и небольшой разрез, чтобы найти и восстановить поврежденные ткани, хрящи и связки вокруг коленных, плечевых, тазобедренных и других суставов.Полная замена сустава (эндопротезирование): сустав (обычно тазобедренный или коленный) заменяется имплантатом.Операция по шлифовке или частичной замене сустава: часть сустава заменяется имплантатом.Ревизионная хирургия сустава: замена поврежденного, неисправного или инфицированного имплантата.Артродез или хирургия слияния: аппаратные средства, такие как штифты, используются для соединения двух или более костей вместе, чтобы зафиксировать сустав на месте.Остеотомия: к кости добавляется клин или кость частично или полностью удаляется, чтобы снять вес с области, поврежденной артритом.Синовэктомия: оболочка сустава частично или полностью удаляется, чтобы ограничить повреждение окружающего хряща.