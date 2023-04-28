Рак кожи: что необходимо знать, чтобы не заболеть?

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Рак кожи – одно из наиболее часто встречающихся злокачественных поражений кожного покрова. Эту форму опухолевого процесса считают наиболее распространенной во всем мире, с 1992 года заболеваемость увеличилась на 300%, и очевидно, что солнцезащитные кремы эту проблему не решают.Ученые считают, что обильно намазывая защитные крема на открытые участки кожи, люди еще больше увеличивают риск развития наиболее тяжелой формы рака – меланомы, так как тем самым уменьшают выработку витамина D.Как не заболеть раком кожиСолнечный свет от меланомы кожиПод влиянием солнечного света организм человека вырабатывает витамин D и преобразует его в кальцитриол – его активную форму, которая восстанавливает поврежденные органы, защищает их от раковых клеток и новообразований.Существуют 2 типа ультрафиолетового излучения – А (разрушающие кожу) и Б (помогающие выработке витамина). Более 60% всех солнцезащитных кремов препятствуют проникновению полезных лучей Б, и не защищают от вредных лучей А, действительно поражающих кожу.Пребывая под воздействием солнечного света, в организме поддерживается оптимальное количество витамина D. Нанося солнцезащитный крем, вы препятствуете выработке этого витамина, тем самым уменьшая сопротивляемость организма к возникновению раковых клеток.Витамин D в организме:помогает самоуничтожению мутировавших клеток;снижает способность раковых клеток к размножению и распространению;стимулирует дифференциации клеточных структур;блокирует переход опухолей в активное состояние.Солнечный свет как профилактикаЧтобы эффективно защититься от рака кожи, надо найти правильный баланс между пребыванием на естественном солнечном свету и, тем самым увеличить производство витамина D, и защитить себя от избыточного воздействия ультрафиолетовых лучей, разрушающих кожу.Людям с белой кожей следует придерживаться простого правила – находиться на солнце только до тех пор, когда кожа слегка порозовеет. Для людей со смуглой и темной кожей это время увеличивается. После этого момента, организм прекращает выработку витамина и начинается негативное воздействие УФ А-лучей, ведущее к солнечным ожогам, вредным для здоровья.Лучший источник выработки витамина D – это природный солнечный свет, в зимнее время можно пользоваться безопасным солярием – там, где применяются электронные балласты, и уровень УФ А-излучения ниже, чем на открытом солнце. Кроме этого, в некоторых случаях, показаны добавки с витамином D3, но их прием следует согласовать с врачом.Продукты, защищающие от рака кожиНекоторые вещества и продукты способны защищать кожу от повреждений, которые наносят открытые солнечные лучи и сокращать признаки старения:ликопин – томаты свежие и приготовленные (особенно жареные), арбуз, папайя;бета каротин – овощи желтого и оранжевого цвета, капуста, батат;флавоноиды – плоды цитрусовых, особенно цедра;лютеин – шпинат, кабачки, фисташки, яичные желтки, горох;ЭГКГ) и полифенолы – зеленые и черные сорта чая, чеснок, орегано, чабрец, какао-бобы, розмарин;проантоцианадины – виноградные семечки, какао-бобы;крестоцветные – все виды капусты.Особый интерес у ученых-исследователей, в последнее время вызывает каротиноид (растительный пигмент) астаксантин. Его производят морские водоросли, защищаясь от повреждений при ультрафиолетовом воздействии. Ученые считают, что такое же действие астаксантин будет оказывать на человека, если принимать его в достаточном количестве.В независимой исследовательской лаборатории были проведены исследования сопротивляемости кожи добровольцев к ультрафиолетовому излучению, до получения астаксантина и после приема. Через три недели регулярного приема препарата, врачи отметили, что значительно увеличилось время нахождения под УФ воздействием, до покраснения кожи.Как и любому организму на земле, человеку жизненно необходим солнечный свет. Если правильно к этому подойти, то воздействие солнца будет снижать риск рака кожи и других злокачественных новообразований.