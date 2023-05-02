Россиянам перечислили несколько признаков инсульта, не вошедших в список УДАР

Четверку основных признаков инсульта медики объединили для упрощения в аббревиатуру УДАР: улыбка, движение, артикуляция, решение. Не все знают и эти главные симптомы, но на деле их гораздо больше. Стоит напомнить самые распространенные.В старину инсульт называли ударом. Один из его видов: геморрагический, и сегодня имеет синоним апоплексический удар. Инсульт может привести к инвалидности и гибели человека, особенно, повторный. Паралич, потеря памяти — распространенные его последствия.По данным западных источников, в мире каждый год фиксируют около 15 миллионов случаев этого заболевания. Основные симптомы недуга зашифрованы в аббревиатуре УДАР.Расшифровка такова. Улыбка: либо вообще отсутствует из-за паралича лицевых мышц, либо она перекошенная, несимметричная. Движение: человек может прихрамывать и не способен ровно поднять обе руки. Артикуляция: замедленная, искаженная речь. Решение: мысли путаются.Если вовремя не принять меры, не обратиться за медицинской помощью, итог будет плачевным. Время критично в случае инсульта. Поэтому важно помнить и другие признаки, которые бывают не все и не у всех, но обязательно должны насторожить.Это головокружение с возможной потерей сознания, нарушение координации движений, онемение с одной стороны лица или всего тела, тяжесть в одной руке и ноге, ощущение «мурашек», а также затрудненное глотание.