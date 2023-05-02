Постоянно голодны? Эти продукты эффективно подавляют аппетит

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Естественные регуляторы аппетита содержатся в натуральных, во многом полезных для здоровья продуктах.Проблема повышенного аппетита часто возникает из-за дефицита питательных веществ в питании человека. Некоторые продукты эффективно действуют как естественные подавители аппетита – они надолго утоляют голод благодаря высокому содержанию витаминов и микроэлементов.Имбирь. Помимо противовоспалительного действия он также оказывает положительное влияние на артериальное давление и уровень сахара. Испытания, в которых люди получали порошок имбиря, растворенный в горячей воде, во время завтрака, показали: это уменьшало чувство голода, снижало потребление пищи.Яблоки. Они богаты пектином – пищевым волокном, которое очень быстро насыщает. Яблоки подходят для употребления за завтраком (только не натощак), идеальны для перекуса.Овес. Его клетчатка бета-глюкан представляет собой углеводы с длинной цепью, обеспечивающие организм постоянной энергией в течение длительного периода времени. Это способствует продолжительному чувству сытости и сбалансированному содержанию сахара в крови.Кстати. Если вы постоянно голодны, имейте в виду: овсяные отруби тоже эффективно подавляют аппетит.Бобовые. После приема блюд на основе бобовых чувство сытости становится более стойким. Бобовые богаты клетчаткой и белком. Богатые белком продукты сами по себе могут оказывать положительное влияние на чувство голода и чувство сытости, поскольку белки перевариваются медленнее, чем, например, углеводы.Миндаль. Перекусы между приемами пищи могут иметь решающее значение для успеха в похудении. Миндаль идеален в качестве перекуса: он обеспечивает тело здоровым жиром и белком – сочетанием, эффективно помогающим обуздать аппетит.Помидоры. Низкокалорийные помидоры содержат крайне мало жира, богаты витамином А. Также в их состав входит микроэлемент хром, который обеспечивает постоянный уровень сахара в крови, предотвращающий слишком быстрое чувство голода после еды, об этом проинформировал портал Food News.