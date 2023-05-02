От чего зависит запах пота и как его уменьшить

7 неочевидных причин, по которым пот пахнет сильнее и хуже, чем обычно.На самом деле пот в большинстве случаев не пахнет. Он нужен организму для охлаждения, состоит в основном из воды и не имеет запаха. Не верите? Тогда просто принюхайтесь к маленьким детям, которые резвятся в жару!У взрослых ситуация несколько сложнее: во время полового созревания активизируются так называемые апокриновые потовые железы, о которых Лайфхакер уже рассказывал. Они сосредоточены в основном на покрытых волосами частях тела: под мышками, в паховой области, на голове. Но некоторое их количество присутствует также на ступнях и ладонях. Их особенность — более «жирный» пот.Помимо воды и незначительного количества солей-электролитов в апокриновом поте содержатся разнообразные продукты белкового обмена, летучие жирные кислоты и другие соединения. У этой смеси уже есть запах. Но его нельзя назвать неприятным. Апокриновый пот определяет индивидуальный половой аромат каждого человека. Он едва различим, но может дурманить, кружить голову — в общем, манить представителей противоположного пола.К сожалению, помимо представителей противоположного пола, апокриновый пот манит и бактерии. Ещё бы: такой питательный состав! Живущие на коже микробы, на которых вдруг выплеснулась повышенная доза этой живительной влаги, принимаются размножаться с удесятерённой скоростью. А где много бактерий, там и отходы их жизнедеятельности: химические соединения с неприятным, потным запахом.Что влияет на запах пота и почему некоторые не пахнутКак правило, справиться с запахом пота нетрудно. После того как вы вспотеете, бактериям нужно несколько часов, чтобы размножиться и начать пахнуть. Если за это время вы успеете принять душ, воспользоваться влажными салфетками, сменить промокшую одежду, то появление одуряющего во всех смыслах аромата вам не грозит.В теории. На практике же, как всегда, есть нюансы.Каждый человеческий организм индивидуален. Некоторым везёт. Даже всерьёз вспотев и не приняв никаких гигиенических мер после этого, они остаются свеженькими (пыль, грязь и так далее в этом случае выносим за скобки). По данным Американского химического общества, этим людям не хватает белковых соединений, необходимых для размножения бактерий на коже. Микробам в их поте нечем поживиться, они размножаются слабо, и неприятный запах не возникает.Запах пота не знаком примерно 2% европейцев и большинству азиатовДругим же везёт гораздо меньше. Они начинают пахнуть даже не через несколько часов, а почти сразу после появления пота. И дело здесь далеко не всегда в бактериях. Часто — в особенностях организма, невнимательности, привычке к тому или иному образу жизни и даже скрытых проблемах со здоровьем.Почему запах пота может быть неприятным и сильным1. Вы носите спортивную или закрытую обувь без носковНоски, как правило, изготавливаются из дышащих тканей. Их основная задача — отводить влагу от ступней. Когда вы пренебрегаете носками, отвода влаги не происходит и ноги буквально купаются в поту и стремительно размножающихся в нём бактериях.Причём бактерии в этой области особенные: на подошвах любят селиться микробы вида Bacillus subtilis. Они и придают вспотевшей коже и обуви тот самый специфический и очень сильный запах.2. Вы носите одежду из недышащих тканейНатуральные волокна, такие как хлопок, лён, даже шерсть, обладают дышащими и влагоотводящими свойствами. Это значит, что они, во-первых, обеспечивают свободный доступ воздуха к коже, не давая ей перегреваться и усиленно потеть. А во-вторых, впитывают в себя появившийся пот и выводят его наружу. В этом случае у бактерий попросту не остаётся питательной среды для размножения и неприятный запах не возникает.Совсем другое дело — синтетика: полиэстер, нейлон, вискоза. Такие ткани выглядят лёгкими и красивыми, но не отводят влагу. В результате пот оказывается в ловушке, а микробы получают настоящий питательный бассейн. Их концентрация увеличивается ускоренными темпами, и неприятный запах появляется раньше и ощущается сильнее, чем в одежде из натуральных тканей.3. Вы едите много специйЧеснок, карри, другие специи при переваривании выделяют серосодержащие газы. По словам американского дерматолога Мэри Джин (Marie Jhin), эти газы выводятся из организма в том числе через поры, придавая коже неприятный аромат. Чтобы запах усилился, достаточно просто вспотеть.4. Вы перебрали на вечеринкеОрганизм воспринимает алкоголь как яд и стремится как можно быстрее разложить его на составляющие и вывести вон. Большая часть спирта перерабатывается в печени и выводится с мочой.Хуже, если вы выпили больше, чем может оперативно переработать печень, или этот орган по каким-то причинам сбоит. В этом случае продукты переработки этанола начинают выделяться с дыханием (так возникает перегар) и через поры кожи.Некоторые продукты распада, например уксусная кислота, имеют весьма специфический душок. Когда вы потеете, они начинают ускоренно испаряться с кожи и неприятный запах пота становится очевидным.5. Вы принимаете определённые лекарстваНекоторые медицинские препараты, например жаропонижающие или средства на основе морфина, резко увеличивают потливость и/или, расщепляясь в организме на составляющие, меняют запах тела. Со всеми испаряющимися при потении последствиями.6. У вас есть некоторые гормональные сбоиКоличество и состав бактерий, обитающих на коже, во многом зависят от гормонального баланса организма. Именно поэтому — за счёт разного соотношения андрогенов, прогестерона и эстрогена — у мужчин запах пота, как правило, сильнее и резче, чем у женщин.Ускорить или замедлить размножение тех или иных бактерий на коже могут также диабет, менопауза и иные гормональные сбои. Они же, кстати, зачастую усиливают потливость, из-за чего неприятный запах становится ещё отчётливее.7. У вас неполноценное питаниеДоказано, что дефицит магния или диеты с высоким содержанием белка в ущерб другим питательным веществам способны придать телу резкий неприятный запах, который усиливается при потоотделении.Как избавиться от запаха потаУчитывая озвученную выше информацию, решения очевидны.Пересмотрите рацион, чтобы убрать из него продукты, усиливающие потоотделение и неприятный запах.Носите одежду из дышащих тканей.Используйте антиперспиранты: при правильном применении они не только маскируют запах, но и уменьшают количество выделяемого пота.Не надевайте закрытую обувь без носков и старайтесь регулярно её проветривать.Ознакомьтесь с побочными действиями принимаемых вами лекарств. Если медикаменты усиливают потоотделение либо вызывают неприятный запах, проконсультируйтесь с врачом насчёт возможности их замены.Навестите эндокринолога, чтобы убедиться в отсутствии гормональных сбоев. Это особенно актуально, если вы заметили резкое изменение запаха пота.Вспотев, постарайтесь принять душ или воспользоваться влажными салфетками не позже чем через час-полтора.