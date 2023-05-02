Никогда не ешьте их на ночь: 8 полезных продуктов, которые гарантированно лишат вас сна

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Те, кто любит перехватить вкусненького перед сном, порой даже не подозревают, что некоторые продукты могут вызвать самую настоящую бессонницу. Это связано с определенными эффектами, которые оказывают содержащиеся в них вещества.Если вы с удовольствием едите или перекусываете на ночь, потому что не можете спать на голодный желудок и совсем не переживаете за лишний вес, стоит задуматься, а какие именно продукты вы включаете в свой вечерний рацион. Некоторые из них запросто могут вызвать бессонницу, сделать сон тяжелым, прерывистым и беспокойным, с частыми пробуждениями.Какие именно продукты стоит исключить из вечернего меню и почему? Чем их можно заменить? Эти вопросы «Доктор Питер» обсудил с экспертом.Горький шоколадМногие любят вечерком попить чайку с горьким шоколадом, поскольку считают его более полезным, чем молочный или, например, конфеты. Но любители этого лакомства могут не знать, что горький шоколад стоит употреблять до 16-17 часов, в противном случае он может нарушить сон. Это связано с тем, что темный шоколад содержит много полифенолов, в нем достаточно много кофеина, а эти вещества обладают бодрящим, стимулирующим эффектом. Плюс к этому темный шоколад содержит теобромин, учащающий пульс, возбуждающий нервную систему.Если хотите лучше спать, выбирайте перед сном немного грецких орехов или выпейте вишневого сока. Эти вещества стимулируют синтез мелатонина, который помогает лучше спать.Твердые сорта сыраМногие твердые сыры, особенно ферментированные или длительно выдержанные, например эдам, маасдам или гауда, тильзитер, богаты особым веществом — тирамином. Это стимулирующая аминокислота, которая помогает организму быть бодрым. Поэтому лучше есть сыр не позднее чем за 4-6 часов до укладывания в постель. Кроме того, у некоторых людей тирамин может провоцировать мигрени, а с головной болью уснуть вообще сложно.Лучше заменить сыры на творог: в нем содержится казеин, дающий чувство сытости, а также триптофан, который стимулирует сонливость.Овощи с большим количеством клетчаткиУпотребление овощей, богатых клетчаткой, особенно в сыром виде, полезно, но не на ночь. Так, разные виды капусты, морковь или сельдерей могут стать причиной плохого сна из-за бурления в животе. Помидоры богаты тирамином, который стимулирует активность мозга и может нарушать сон.Стоит предпочесть перед сном бананы, в которых много триптофана, калия и магния, которые помогают нервной системе успокоиться и настроиться на отдых.Цитрусы в любом видеКак цельные фрукты, так и их соки за счет высокой кислотности могут провоцировать проблемы с желудком и изжогу, что нарушит спокойный сон. Но это не единственная проблема. Цитрусовые запахи обладают стимулирующим эффектом в отношении мозга, что может затруднить процесс засыпания.Лучше заменить апельсины, грейпфруты или мандарины на киви, в котором содержатся фолаты, магний и калий, которые помогают крепче спать.Разные сорта фасолиФасоль переваривается долго и сложно, поэтому может стать провокатором изжоги или нарушений пищеварения, спровоцировать вздутие живота, избыточное газообразование. Все эти симптомы могут нарушать спокойный сон, вызывая метеоризм и беспокойство.Можно заменить фасоль нутом, он легче усваивается, содержит много витамина В6, который успокаивает нервную систему. Можно также употреблять соевые бобы эдамаме, в них много магния, который помогает в борьбе с бессонницей.Стейк из красного мясаХотя говядина и свинина дают порцию полезного белка и жира, но перевариваются они очень долго. Поэтому от мясных блюд стоит отказаться хотя бы за 4-5 часов до сна. Помимо того, в красном мясе много тирозина — вещества, которое стимулирует синтез кортизола, гормона стресса. Высокий уровень железа даст дополнительный прилив сил, который перед сном может привести к излишней бодрости.Стоит заменить красное мясо кусочком индейки на цельнозерновом хлебе. Комбинация из сложных углеводов с триптофаном из мяса индейки помогут в синтезе серотонина, расслабляющего и дающего крепкий сон. Также можно употреблять рыбу — в ней много витаминов группы В, которые помогут расслабиться.Разные виды зеленого чаяСтоит отказаться от зеленого чая за 3-4 часа до сна. Помимо кофеина этот напиток содержит еще теофиллин и теобромин. Эти соединения учащают сердцебиение, повышают нервозность и стимулируют беспокойство.Стоит заменить зеленый чай на травяной настой, в котором содержатся пассифлора или ромашка. Их можно употреблять и перед сном, они помогают расслабиться и быстрее уснуть.Разные виды сухофруктовБольшое количество сухофруктов, если их есть вечером, может привести к нарушениям пищеварения — вызвать развитие спазмов, бурление и вздутие живота. Это связано с высоким содержанием сахара и клетчатки и очень малым объемом жидкости в продукте.Стоит заменить сухофрукты фисташками: они богаты клетчаткой, но не сахаром, в них есть антиоксиданты и белки, полезные жиры, которые дают ощущение сытости надолго.