«Полезно для психики»: 5 причин составлять списки

Далеко не все ведут ежедневник, в котором фиксируют рабочие дедлайны, рутинные задачи и списки покупок.Многие умудряются держать всю эту разнообразную информацию в голове — но, как говорят психологи, совершенно зря.Кажется, люди делятся на два типа:одни не могут представить жизни без плана и галочек напротив каждого пункта;другие прекрасно помнят все, что должны сделать сегодня, на этой неделе и в будущем месяце, без всяких шпаргалок.Впрочем, психологи уверены, что ведение списков — не только хорошая прокачка тайм-менеджмента, но и отличная терапевтическая практика.СПИСКИ ВОКРУГ НАССписки могут быть разными и появляются обычно в школе — в виде перечня домашних заданий в дневнике. Затем вы едете детский лагерь, и нужно взять с собой все необходимое — и вот вы уже пишете новый список, в котором спрей от насекомых, солнцезащитный крем и купальник. А перечень наименований учебников и рабочих тетрадей для нового учебного года?Честно говоря, даже если вы не поклонник планов и графиков, то вряд ли сможете прожить день, не сталкиваясь с информацией в виде списковЧто такое меню ресторана, как не огромный список? А каталог в интернет-магазине? А кулинарные рецепты или инструкции по включению робота-пылесоса? Даже вылететь в другой город невозможно без того, чтобы не ознакомиться со списками прибывающих и вылетающих рейсов. И поездка на лифте без списка этажей и офисов вряд ли оказалась бы удачной.Формат списков не зря приобрел такую популярность: психологи отмечают, что они помогают планировать, ставить цели и рассматривать различные варианты.СИЛА ЕЖЕДНЕВНИКАСогласно статье в Harvard Business Review, если взять любого человека в случайный момент времени, у него окажется около 15 текущих задач. Удержать в голове каждую из них бывает непросто — именно в такие моменты на помощь и приходят списки. Итак, чем же они так полезны для психики?1. Планирование дел и структурирование времениСписки позволяют составить план действий, чтобы одновременно контролировать различные задачи, не перегружая память ненужной информацией. По сути, это «дорожная карта», которая помогает быстрее и эффективнее выполнить работу.Ведь глядя на каждую задачу, будь то мытье полов или написание статьи, вы можете сориентироваться, сколько на это уйдет времени и когда именно этим лучше занятьсяК примеру, если вы жаворонок, логичнее поставить самые энергозатратные и сложные задачи на утро, а во вторую половину дня вынести более мелкие и не такие важные.2. Наличие фокуса, направления и целиКогда мы составляем задачи, то можем подчеркивать или выделять жирным приоритетные или те, по которым горят дедлайны. Это помогает быстрее сориентироваться, чем нужно заняться в первую очередь.А еще крупные и масштабные проекты можно разбивать на этапы, каждый из них — на более конкретные задачи. Это позволяет на практике успешно реализовать поговорку «глаза боятся, а руки делают».3. Чувство выполненного долга и рост уверенности в себеПсихологи говорят, что, когда мы ставим напротив завершенного дела галочку, то получаем небольшой всплеск дофамина — чем не бонус?4. Желание браться за более сложные задачиТут снова вмешивается дофамин — мы видим, как успешно мы справились с предыдущим объемом работы, сколько социальных поглаживаний получили от коллег, и готовы повторить этот опыт. А может — даже переплюнуть самих себя.5. Снижение уровня тревоги и смягчение симптомов синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ)Неудивительно — списки помогают упорядочить мысли и запомнить задачи. Этот лайфхак стоит взять на заметку родителям детей с СДВГ.Впрочем, ученые отмечают, что списки также помогают людям с аутизмом, так как они, по сути, гарантируют предсказуемость и надежность предстоящего дня. Если планируется какое-то шумное мероприятие, например новогодняя елка, лучше всего составить подробный сценарий и показать его ребенку, чтобы он понимал, к чему готовиться.БУМАГА ИЛИ ДИДЖИТАЛ?И, конечно, совершенно неважно, ведете ли вы списки в заметках в своем смартфоне или, по старинке, предпочитаете бумагу, нумеруете задачи или ранжируете их по важности и срочности. Может быть, вы даже рисуете изощренные таблички и схемы — главное, что вы визуализируете, как будут выглядеть ваши занятия в ближайший день или неделю.