Невролог рассказал о простом способе выявить начинающееся слабоумие

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Врач-невролог Владимир Парфенов рассказал, что одним из простых способов определить начинающееся слабоумие является словарный тест.Специалист объяснил, что с помощью тестов на запоминание 10-12 слов врачи могут быстро и достаточно эффективно оценить когнитивные способности пациента и выявить у него деменцию.Парфенов подчеркнул, что люди с болезнью Альцгеймера и другими видами деменции не могут вспомнить предложенные врачом слова даже при помощи подсказок.По словам невролога, такое тестирование позволяет специалистам определить выраженность когнитивного расстройства или его отсутствие, а также установить стадию болезни. Деменция диагностируется при сильном нарушении памяти и других функций мозга. Если же результаты не выходят за пределы нормы, но человек все равно жалуется на нарушение способности к запоминанию, ему ставят диагноз «субъективное когнитивное расстройство», добавил Парфенов.