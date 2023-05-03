Хирург Путилова назвала 2 маркера общего анализа крови, на которые врачи смотрят в первую очередь

Клинический, или общий, анализ крови — один из самых распространенных видов исследований. Он назначается практически всегда, когда человек приходит к врачу с какими-то жалобами.По словам руководителя службы крови Покровской больницы Екатерины Путиловой, клинический анализ крови дает врачам подробную информацию о клеточном составе крови — о том, какие там представлены клетки, в каком они количестве, какого размера и с какими особенностями.Как правило, для такого анализа кровь у пациента берут из вены — так он дает более точные результаты. Хотя иногда могут взять и из пальца.«Анализ крови из пальца актуален для проведения, например, экспресс-тестов на глюкозу, тем более что пациентам их приходится делать часто. Что касается клинического и биохимического анализа, конечно же, забор крови лучше делать из вены, — рассказала Екатерина Путилова.Если человека ничего особенно не беспокоит, такое исследование все равно стоит проходить хотя бы раз в год — для профилактики. А если появляются какие-то жалобы на самочувствие, клинический анализ крови — это первое, с чего стоит начинать и что вам назначит врач.Екатерина Путилова назвала два маркера, на которые врачи смотрят в клиническом анализе крови в первую очередь.1. ЭритроцитыХорошо, когда в клиническом анализе крови нормальная концентрация гемоглобина с нормальным количеством эритроцитов. Если у пациента эти показатели снижены, врачи говорят об анемии — малокровии. При этом по анализу можно также предположить ее причину.Если у человека маленькие эритроциты с низким содержанием гемоглобина, скорее всего, анемия железодефицитная.При выявлении крупных эритроцитов с повышенным содержанием гемоглобина дифференциальная диагностика будет проводиться между В12-дефицитной анемией, фолиеводефицитной анемией и миелодиспластическим синдромом (нарушение функции гемопоэтических стволовых клеток).Есть целый ряд заболеваний, которые могут сопровождаться кровопотерей и нарушением усвоения витаминов и микроэлементов, что в результате приводит к анемии. Среди них и рак. Именно поэтому самому себе диагноз лучше не ставить — это может сделать только врач, который при необходимости назначит дополнительные исследования, чтобы определить истинную причину дефицита железа в организме.2. ЛейкоцитыЛейкоциты могут показать воспалительную реакцию в организме, иммунный ответ. Эти клетки крови умеют распознавать и запоминать чужеродные агенты, вырабатывать антитела, уничтожать бактерии и собственные мутировавшие и старые клетки.Среди лейкоцитов выделяют нейтрофилы, лимфоциты, базофилы, эозинофилы и моноциты.«При изучении результатов анализа врач оценивает не только общее количество лейкоцитов, но и лейкоцитарную формулу — соотношение разных видов лейкоцитов, наличие в периферической крови миелоцитов, метамиелоцитов, бластных форм, что может говорить о тяжелой патологии», — добавляет Екатерина Путилова.Если лейкоцитов меньше нормы, это может говорить о развитии вирусной инфекции. При этом надо обращать внимание не только на лейкопению — снижение общего количества лейкоцитов, но и на лимфоцитоз — когда при снижении лейкоцитов количество лимфоцитов (белых клеток), наоборот, выше нормы. Это признак того, что иммунитет борется с болезнью.При повышении количества лейкоцитов — лейкоцитозе — подозревают воспаление бактериальной природы.«Это, конечно, слишком упрощенный подход. Для постановки точного диагноза и назначения правильного лечения обязательно в таких случаях надо обращаться к врачу», — заключила специалист Покровской больницы.