Терапевт Королева рассказала о ягоде, улучшающей работу мозга у пожилых

Терапевт и диетолог Маргарита Королева в рассказала о ягоде, которая благотворно влияет на работу мозга у пожилых людей.По словам медика, пенсионерам необходимо налегать на чернику. Эта ягода богата антиоксидантами, которые оказывают противовоспалительное действие.Кроме того, черника благотворно влияет на работу сердца, сосудов и мозга. Врач подчеркнула: черника способна минимизировать риск развития дегенеративных заболеваний вроде болезней Альцгеймера и Паркинсона.В заключение эксперт добавила, что черника полезна для зрения.