5 лайфхаков, которые помогут разогнать ваш метаболизм утром

Диетологи давно сошлись во мнении: медленный метаболизм — одна из причин, которая мешает избавиться от лишнего веса. Чем более вяло протекают обменные процессы, тем медленнее организм тратит полученные калории.1. ВодаСтакан чистой воды комнатной температуры сразу после того, как проснулись, — отличная идея. Важно, чтобы это была именно простая вода, а не минеральная, не сок, не лимонад, не кофе и не чай. Она хорошо воздействует на почки и ускоряет обмен веществ.2. Зеленое яблокоЗеленое несладкое яблоко — это отличный источник клетчатки, который активирует наш ЖКТ и ускоряет все обменные процессы. А еще этот фрукт богат пектином — он тоже позитивно воздействует на метаболизм.Правда, осторожнее с кислыми яблоками натощак следует быть людям с гастритом, язвенной болезнью и чувствительным желудком. Лучше посоветоваться с доктором.3. Зарядка и растяжкаИногда утро лучше начинать не с ленивого потягивания кофе (хотя он, конечно, тоже неплохо ускоряет метаболизм), а с небольшой физической активности. Кроме того, это поможет быстрее взбодриться. Советуем выбрать несколько простых упражнений, которые зарядят вас энергией, тогда организм не потребует глюкозы в виде шоколадки или печенья.Хорошим вариантом может стать пробежка или прогулка с собакой. Также постарайтесь по дороге на работу не пользоваться лифтом и побольше ходить пешком.Помимо аэробной нагрузки можно практиковать небольшую растяжку. Дело в том, что калории сжигают именно мышцы, и чем они эластичнее, тем лучше это делают. Если же ваше тело совсем лишено мышечного корсета, неудивительно, что оно компенсирует его жировыми запасами — калории просто нечем уничтожать.4. Зеленый коктейльЗеленый коктейль, пробитый в блендере, может состоять из самых разных ингредиентов. Кто-то делает его из стебля сельдерея с огурцами, кто-то добавляет шпинат и другую зелень, кто-то — авокадо и капусту. Это отличный вариант для подзарядки, например, после утренней пробежки, когда организму требуется восполнить запасы энергии.5. Плотный завтракРазумеется, ограничиваться чашкой кофе, стаканом зеленого коктейля и яблочком перед работой не имеет смысла — через час вы испытаете такой зверский голод, что придется идти за шавермой в киоск по работе. Поэтому организуйте себе белково-углеводный завтрак. Советуем придерживаться правила тарелки: 1/4 часть наполняйте белками, 1/4 — «долгими» углеводами, половину — овощами или фруктами. Сверху можно добавить полезных жиров в виде оливкового масла или семечки с орехами.