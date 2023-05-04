5 лайфхаков, которые помогут разогнать ваш метаболизм утром
1. Вода
Стакан чистой воды комнатной температуры сразу после того, как проснулись, — отличная идея. Важно, чтобы это была именно простая вода, а не минеральная, не сок, не лимонад, не кофе и не чай. Она хорошо воздействует на почки и ускоряет обмен веществ.
2. Зеленое яблоко
Зеленое несладкое яблоко — это отличный источник клетчатки, который активирует наш ЖКТ и ускоряет все обменные процессы. А еще этот фрукт богат пектином — он тоже позитивно воздействует на метаболизм.
Правда, осторожнее с кислыми яблоками натощак следует быть людям с гастритом, язвенной болезнью и чувствительным желудком. Лучше посоветоваться с доктором.
3. Зарядка и растяжка
Иногда утро лучше начинать не с ленивого потягивания кофе (хотя он, конечно, тоже неплохо ускоряет метаболизм), а с небольшой физической активности. Кроме того, это поможет быстрее взбодриться. Советуем выбрать несколько простых упражнений, которые зарядят вас энергией, тогда организм не потребует глюкозы в виде шоколадки или печенья.
Хорошим вариантом может стать пробежка или прогулка с собакой. Также постарайтесь по дороге на работу не пользоваться лифтом и побольше ходить пешком.
Помимо аэробной нагрузки можно практиковать небольшую растяжку. Дело в том, что калории сжигают именно мышцы, и чем они эластичнее, тем лучше это делают. Если же ваше тело совсем лишено мышечного корсета, неудивительно, что оно компенсирует его жировыми запасами — калории просто нечем уничтожать.
4. Зеленый коктейль
Зеленый коктейль, пробитый в блендере, может состоять из самых разных ингредиентов. Кто-то делает его из стебля сельдерея с огурцами, кто-то добавляет шпинат и другую зелень, кто-то — авокадо и капусту. Это отличный вариант для подзарядки, например, после утренней пробежки, когда организму требуется восполнить запасы энергии.
5. Плотный завтрак
Разумеется, ограничиваться чашкой кофе, стаканом зеленого коктейля и яблочком перед работой не имеет смысла — через час вы испытаете такой зверский голод, что придется идти за шавермой в киоск по работе. Поэтому организуйте себе белково-углеводный завтрак. Советуем придерживаться правила тарелки: 1/4 часть наполняйте белками, 1/4 — «долгими» углеводами, половину — овощами или фруктами. Сверху можно добавить полезных жиров в виде оливкового масла или семечки с орехами.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил gorizont в категорию Разное
Добавить комментарий