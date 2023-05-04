Кардиолог ФМБА объяснил, может ли УЗИ сердца показать инфаркт и ишемическую болезнь
Ишемическая болезнь сердца (ИБС) — одно из самых грозных и серьезных сердечно-сосудистых заболеваний. Оно возникает из-за частичной или полной остановки кровоснабжения сердечной мышцы. Причина этого — образование атеросклеротических бляшек или тромбов в коронарных артериях, которые препятствуют нормальному прохождению крови по сосудам.
Врач-кардиолог объяснил, какое исследование точно не выявит ишемическую болезнь сердца.
Как ставится диагноз ИБС
«Диагностика ИБС включает лабораторные и инструментальные исследования, — рассказал „Доктору Питеру“ врач-кардиолог ФНКЦ ФМБА России Николай Дупик. — Для подтверждения или опровержения диагноза человеку понадобится пройти определенное обследование. Для начала надо сделать развернутый клинический анализ крови, биохимический анализ крови, скрининг липидного профиля».
Инструментальные исследования — наиболее информативный метод диагностирования ишемической болезни сердца:
электрокардиограмма (ЭКГ),
суточное мониторирование ЭКГ (холтеровское мониторирование),
провокационные (нагрузочные) пробы,
ангиография коронарных артерий (коронароангиография).
А вот УЗИ сердца (эхоКГ) недостаточно для точной постановки диагноза.
«При подозрении на ишемическую болезнь сердца нужна комплексная диагностика, — объясняет кардиолог. — ЭхоКГ (УЗИ сердца) используется для визуализации анатомических структур и дает возможность определить функциональные характеристики миокарда. Метод позволяет сделать замеры полостей сердца (левого и правого предсердий, левого и правого желудочков), измерить давление в полостях, определить толщину стенок, их структуру и целостность, проконтролировать сократимость миокарда, оценить состояние сердечных клапанов и магистральных сосудов.
Но при этом эхоКГ может помочь выявить перенесенный ранее инфаркт миокарда.
«С помощью УЗИ сердца помимо инфаркта миокарда также можно выявить большой спектр заболеваний: миокардит, перикардит, эндокардит, аневризмы, новообразования, тромбы в полостях сердца, кардиомиопатии, врожденные и приобретенные пороки», — разъясняет врач.
Кому грозит ИБС
Пациентам с повышенным кровяным давлением и холестерином.
Людям с лишним весом или ожирением.
С большим стажем курения (включая пассивное курение).
Людям в определенном возрасте (от 45 до 55 лет), чаще — мужчинам.
Пациентам с диабетом.
При отсутствии физической активности.
В истории семьи были случаи ИБС.
Немалую роль в прогрессировании атеросклероза играет нездоровое питание с чрезмерным потреблением насыщенных и трансжиров.
Симптомы ИБС
Стенокардия (ощущение стеснения в груди, сдавливания, дискомфорта или боли).
Чувство несварения.
Боль в спине, руках и плечах.
Аритмия (нерегулярное сердцебиение).
Сердечная недостаточность.
Одышка из-за скопления жидкости в легких (поздние стадии сердечной недостаточности).
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