Кардиолог ФМБА объяснил, может ли УЗИ сердца показать инфаркт и ишемическую болезнь

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Почему такое исследование, как УЗИ сердца (эхоКГ) не информативно при ишемической болезни? Какие обследования нужны, чтобы подтвердить ИБС? И какие патологии точно покажет эхоКГ?Ишемическая болезнь сердца (ИБС) — одно из самых грозных и серьезных сердечно-сосудистых заболеваний. Оно возникает из-за частичной или полной остановки кровоснабжения сердечной мышцы. Причина этого — образование атеросклеротических бляшек или тромбов в коронарных артериях, которые препятствуют нормальному прохождению крови по сосудам.Врач-кардиолог объяснил, какое исследование точно не выявит ишемическую болезнь сердца.Как ставится диагноз ИБС«Диагностика ИБС включает лабораторные и инструментальные исследования, — рассказал „Доктору Питеру“ врач-кардиолог ФНКЦ ФМБА России Николай Дупик. — Для подтверждения или опровержения диагноза человеку понадобится пройти определенное обследование. Для начала надо сделать развернутый клинический анализ крови, биохимический анализ крови, скрининг липидного профиля».Инструментальные исследования — наиболее информативный метод диагностирования ишемической болезни сердца:электрокардиограмма (ЭКГ),суточное мониторирование ЭКГ (холтеровское мониторирование),провокационные (нагрузочные) пробы,ангиография коронарных артерий (коронароангиография).А вот УЗИ сердца (эхоКГ) недостаточно для точной постановки диагноза.«При подозрении на ишемическую болезнь сердца нужна комплексная диагностика, — объясняет кардиолог. — ЭхоКГ (УЗИ сердца) используется для визуализации анатомических структур и дает возможность определить функциональные характеристики миокарда. Метод позволяет сделать замеры полостей сердца (левого и правого предсердий, левого и правого желудочков), измерить давление в полостях, определить толщину стенок, их структуру и целостность, проконтролировать сократимость миокарда, оценить состояние сердечных клапанов и магистральных сосудов.Но при этом эхоКГ может помочь выявить перенесенный ранее инфаркт миокарда.«С помощью УЗИ сердца помимо инфаркта миокарда также можно выявить большой спектр заболеваний: миокардит, перикардит, эндокардит, аневризмы, новообразования, тромбы в полостях сердца, кардиомиопатии, врожденные и приобретенные пороки», — разъясняет врач.Кому грозит ИБСПациентам с повышенным кровяным давлением и холестерином.Людям с лишним весом или ожирением.С большим стажем курения (включая пассивное курение).Людям в определенном возрасте (от 45 до 55 лет), чаще — мужчинам.Пациентам с диабетом.При отсутствии физической активности.В истории семьи были случаи ИБС.Немалую роль в прогрессировании атеросклероза играет нездоровое питание с чрезмерным потреблением насыщенных и трансжиров.Симптомы ИБССтенокардия (ощущение стеснения в груди, сдавливания, дискомфорта или боли).Чувство несварения.Боль в спине, руках и плечах.Аритмия (нерегулярное сердцебиение).Сердечная недостаточность.Одышка из-за скопления жидкости в легких (поздние стадии сердечной недостаточности).