Диетолог Тихомирова: выпитый на ночь кефир не вызывает предиабета

Диетолог Елена Тихомирова: кефир, употребляемый перед сном, не повышает уровни сахара и инсулина и не вызывает предиабета у людей с нормальным весом.Диетолог Тихомирова заметила, что употребление кефира на ночь нередко называют опасным из-за того, как он влияет на баланс сахара и гормона инсулина в крови. Медик заявила: при нормальном весе опасаться этого точно не следует.«Если человек с нормальной массой тела и правильным питанием будет выпивать перед сном кефир с небольшой жирностью (примерно 2,5%), то ничего страшного не произойдет».Врач объяснила, что хотя молоко содержит сахар и является углеводным продуктом, его сквашивание для приготовления кефира способствует качественному изменению состава.«Правильно сквашенный кефир – это почти безуглеводный продукт, который практически не поднимает уровень инсулина и сахара», - констатировала Елена Тихомирова.Изданию «Известия» эксперт сообщила, что пить кефир на ночь опасно лишь людям с ожирением. При ожирении как правило наличествует инсулинорезистентность и уровень инсулина в крови является повышенным – выпитый на ночь кефир в этом плане мало что изменит. Его прием сопряжен с риском того, что человек с проблемным весом получит дополнительную порцию калорий, которые ему как раз нужно жестко контролировать.