Чем опасны гематомы и когда пора к хирургу

Гематомы могут быть различными. К ним относятся и обычные синяки, которые получают в быту, и обширные подкожные и не только подкожные кровоизлияния, которые могут возникать при занятиях спортом, высокой активности и травмах, полученных в других условиях.Гематома – скопление крови в мягких тканях, это могут быть подкожно-жировая клетчатка, а также межмышечные пространства или сама мышца при её разрыве, которая также пропитывается гематомой.В абсолютном большинстве случаев гематомы не представляют опасности и со временем рассасываются. В них происходит ряд изменений и постепенно компоненты, которые находятся в гематоме, а в основном это компоненты крови, разрушаются и выводятся из места повреждения. Но бывают ситуации, когда объем гематомы очень большой и она занимает значительное пространство. В таких случаях её требуется убрать для того, чтобы регенерация прошла быстрее. Также иногда даже небольшая гематома может пройти ряд изменений и перейти в состояние, когда она набирает кальций и превращается практически в кость, в крайних случаях она приобретает костную плотность, и становится видна на рентгене и МРТ. В этих случаях также есть смысл ее убрать с помощью хирургического вмешательства.Стоит помнить о том, что любые хирургические вмешательства на гематомах могут привести к инфекционным процессам, потому что кровь сама по себе очень хороший субстрат для развития инфекции, поэтому без острой необходимости вскрывать гематомы не следует. Это может привести к значительным осложнениям и привести к еще худшим последствиям.