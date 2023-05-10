Уникальные свойства лопуха перечислило ливанское издание Al Mayadeen

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В сознании большинства россиян лопух остается злостным сорняком, хотя и у нас он веками применяется в народной медицине. Оказывается, и на Ближнем Востоке тоже, и в Азии вообще.Как сообщает ливанское издание Al Mayadeen, лопух-репейник довольно широко распространен в арабском Магрибе и Леванте. Местное население использует его корни в пищу, а из цветков и семян делают целебное масло.Кстати, в Японии это растение вообще возделывают как лекарственное, причем, в солидных объемах. Японскими учеными в составе репейника выявлены полиацетиленовые химические вещества. А они обладают широким спектром полезных свойств: противогрибковое, антибактериальное, мочегонное и миорелаксантное.Экстракт из корней лопуха, как выяснено экспериментально, способствует снижению уровеня сахара в крови, служит одним из профилактических средств от онкозаболеваний.Применяют вытяжку из корней растения и в косметических целях, она, как показали опыты, подавляет активность ферментов, продуцирующих развитие морщин и пигментации на коже.Есть и противопоказания, поэтому перед применением данного средства стоит посоветоваться с врачом. Так, особенно осторожно следует относиться к экстрактам лопуха перед операциями: он разжижает кровь. Возможны аллергические реакции. Не стоит смешивать препараты репейника с диуретиками, иначе возможны осложнения.