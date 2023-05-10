Врач Хухрев: прием нестероидных препаратов при похмелье грозит тромбозом

Врач Алексей Хухрев: люди, принимающие при похмелье нестероидные противовоспалительные препараты, совершают опасную ошибку.

Врач Хухрев призвал россиян ответственнее относиться к выбору средств, помогающих справляться с состоянием похмелья.

«Одной из самых частых ошибок при борьбе с плохим самочувствием из-за злоупотребления алкоголем является прием нестероидных противовоспалительных препаратов», - констатировал специалист.

Алексей Хухрев объяснил: последствием использования таких лекарств людьми с похмельем становится повышение артериального давления. Кроме того, прием нестероидных препаратов при похмелье грозит тромбозом.

Такие способы улучшить самочувствие после попойки как физические нагрузки и посещение бани врач также назвал опасными и способствующими образованию тромбов. Еще одна ошибка – «лечение» похмелья алкоголем: в этом случае нарушается работа почек.

Что действительно подходит для облегчения дискомфорта – это минеральная вода, томатный сок, немного меда.

«При похмелье уровень сахара в крови падает, а мед восполняет его дефицит».
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