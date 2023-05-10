QM: Секс предназначен не только для обеспечения биоразнообразия потомства

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Хотя на эту тему проводятся регулярные исследования, секс все еще таит немало загадок. Новое исследование итальянских ученых посвящено тому, какие функции имеет интимная жизнь помимо продолжения рода. Получены любопытные данные.Ученые Сиракузского университета обратили внимание на мутации в генах. Они формируются как итог ошибок при копировании ДНК или под влиянием вредных факторов окружающей среды: токсинов, радиации и пр.Мутации в генах, ответственных за важнейшие функции организма, способны дать серьезные последствиям, вплоть до гибели человека.Секс дает возможность для смешивания генетического материала двух особей, что способствует уменьшению числа вредных мутаций. Таким образом люди, обмениваясь физиологическими жидкостями, корректируют функционал генетического аппарата.Двойная польза: процесс обновляет и организмы самих партнеров, и, благодаря рекомбинации генов в процессе полового размножения, дает возможность рождению более жизнеспособного потомства.Хотя, все на свете имеет свою оборотную сторону. Вот и эротические игры бывают рискованными, в том числе, в плане передачи инфекций или нежелательной беременности.