Флеболог Пасов связал онкологию, переломы и генетику с высоким риском развития тромбоза
Онкологические заболевания сами по себе остаются угрозой для жизни. Тромбоз же развивается на фоне прохождения химиотерапии, отметил эксперт.
Еще один фактор риска – генетическая предрасположенность. Поэтому медик призвал регулярно проходить обследования, если у близких кровных родственников есть в анамнезе тромбоз.
Также врач заявил, что у людей с переломами нижних конечностей нередко развивается заболевание. Поэтому и им необходимо время от времени проходить ультразвуковое и рентгенографическое исследования сосудов.
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