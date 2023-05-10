Флеболог Пасов связал онкологию, переломы и генетику с высоким риском развития тромбоза

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У некоторых мужчин и женщин смертельно опасный тромбоз статистически возникает чаще. О группах риска рассказал флеболог Виктор Пасов.Онкологические заболевания сами по себе остаются угрозой для жизни. Тромбоз же развивается на фоне прохождения химиотерапии, отметил эксперт.Еще один фактор риска – генетическая предрасположенность. Поэтому медик призвал регулярно проходить обследования, если у близких кровных родственников есть в анамнезе тромбоз.Также врач заявил, что у людей с переломами нижних конечностей нередко развивается заболевание. Поэтому и им необходимо время от времени проходить ультразвуковое и рентгенографическое исследования сосудов.