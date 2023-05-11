7 альтернативных тренировкам видах нагрузки

Фитнес-эксперт The Sun Элиза Лоуку рассказала о семи видах нагрузки, альтернативных тренировкам.Первый вид — «физическая нагрузка как перекус». Специалист рекомендует добавить в свой распорядок дня два слота упражнений по пять минут. Она предложила выполнять приседания, пока закипает чайник, или делать энергичные подъемы на носочки для проработки икроножных мышц во время чистки зубов.Заменить легкую тренировку, по словам эксперта, также могут занятия танцами. Специалист отметила, что не менее эффективной нагрузкой считаются прыжки на батуте.Кроме того, Лоуку посоветовала брать с собой на прогулку в парк напитки из кафе, а не пить их в зале. Это увеличит общее время физической активности. Неспешные прогулки на свежем воздухе эксперт также порекомендовала включить в план задач на день, если не удается уделить время тренировкам.В качестве альтернативы занятиям спортом подойдет садоводство и уборка. Лоуку приводит исследование ученых из Университета Лафборо (Великобритания), которые подсчитали, что наведение порядка на кухне позволит сжечь в среднем 276 килокалорий в час, а в спальне — около 154 килокалорий.