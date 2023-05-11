Биолог Баранова рассказала о новом лекарстве, которое может стать альтернативой статинам

Есть препараты, которые врачи «недоиспользуют» для лечения пациентов с высокими показателями холестерина, считает эксперт. Она рассказала, что говорят исследования про относительно новый препарат — альтернативу статинам.Обычно терапевт, увидев в анализах высокие показатели холестерина, тут же прописывает статины, тем более если пациент страдает хроническими заболеваниями. Считается, что эти препараты относительно недороги и эффективны: снижают холестерин и, как следствие, риски инфаркта и инсульта.Но статины, пожалуй, одни из самых неоднозначных препаратов, которые вызывают недоверие у пациентов. Одна из главных претензий к лекарству — оно якобы «сажает» печень и вызывает повреждение мышц.Да, один из побочных эффектов статинов — боль в мышцах. Бывает, что от препарата ноги болят так, что человек уже и сниженному холестерину не рад, а иногда «побочка» проявляется сильной усталостью. Важно, что появление таких симптомов при приеме статинов случается не у всех и не всегда, многое зависит от генетики.Можно ли найти замену статинам? Существует ли эффективная альтернатива? Про относительно новое лекарство на рынке рассказала биолог.«Статинам есть альтернативы. Их много, и это не БАДы, а медицинские лекарственные средства, но врачи их по разным причинам „недоиспользуют“, — считает биолог Анча Баранова. — Так, относительно новое лекарство на рынке — это бемпедоевая кислота. Она подавляет АТФ-цитратлиазу и снижает уровень холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) — „плохого“ холестерина. То есть делает то же самое, что и статины, но мышцы при этом болят меньше. В США препарат с этим активным веществом был одобрен в 2020 году, но за коронавирусным шумом народ его почти не заметил».Эксперт отмечает, что сначала препарат назначали пациентам принимать вместе со статинами, но недавно были опубликованы результаты двойного слепого рандомизированного исследования CLEAR. Участие в нем принимали почти 14 тысяч пациентов, которые не могли или не хотели принимать статины из-за неприемлемых побочных эффектов.«Исследование показало, что препарат может работать и сам по себе, — цитирует выводы ученых Анча Баранова. — Пациенты понизили „плохой“ холестерин в среднем на 21,1%, инфарктов и инсультов у них тоже было меньше».Почему болят мышцы при приеме статиновРанее кардиолог объяснила, что если при приеме статинов болят мышцы, но уровень КФК и миоглобина в крови не повышен, то, скорее всего, проблема не связана с препаратом.«Есть много и других причин: низкая физическая активность, стрессы, бессонница, психоэмоциональное напряжение. Эти причины можно убрать, и мышцы болеть перестанут», — объяснила Анна Кореневич.Высокий холестерин — что делатьРанее кардиолог Анна Кореневич рассказала, что статины — безопасное лекарство с точки зрения доказательной медицины и ее многолетнего опыта. Кардиолог советует через месяц после начала приема статинов сдать анализы — печеночно-липидный профиль. И если все в порядке, то пить препарат и дальше, контролируя уровень холестерина и показатели печени.По словам врача, высокий холестерин — не первичная причина образования бляшек в сосудах.«Я считаю, что причина появления бляшек в сосудах не только в том, что вы едите, а и в том, что вы испытываете постоянный стресс и не разгружаете нервную систему, — объясняет Анна Кореневич. — Из-за этого повышается уровень воспаления в организме и откладывается холестерин в сосудах. Но сам по себе он не опасен. Самое страшное, что появляются нестабильные бляшки, которые рвутся и вызывают тромбозы, инфаркты и инсульты».