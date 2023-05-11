Врач Жито рассказал, как быстро похудеть после майских праздников без вреда для здоровья

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Длинные выходные — это долгожданный отдых, который редко обходится без жирной и калорийной пищи. Эндокринолог Алексей Жито рассказал, как лучше всего привести себя в форму и даже стать на пару килограммов стройнее.На майские праздники многие уезжали на дачу или просто на природу, чтобы наконец-то пожарить шашлык, насладиться первым теплом и как следует отдохнуть от работы. Обилие мяса, жирных соусов, хлеба и спиртного точно отразится на фигуре, цифра на весах станет выше, чем мы привыкли.Расстраиваться не надо, говорят врачи. Еда не должна казаться чем-то грозным, она создана в том числе и для того, чтобы от нее получали удовольствие. Все могут переесть, главное — знать, как справляться с неприятными последствиями.«Если ваш отдых был активным, вы правильно питались, отсутствовал алкоголь, а еще вы рано ложились спать и рано вставали, вам точно будет легче вернуться к рабочему режиму. Но если ваши праздники были наполнены килограммами салатов и спиртным, тут конечно, ситуация сложнее. Но не спешите расстраиваться, быстро прийти в форму тоже можно», — заверяет врач.Для этого надо соблюдать несколько простых, но эффективных правил.Немного уменьшите порции. Можно брать тарелку поменьше, тогда визуально будет казаться, что она полная, но калорий вы получите меньше.Чаще пейте чистую воду. Поставьте себе 2-литровую бутылку и используйте ее в течение дня. Это поможет снять отеки и меньше есть.Употребляйте свежие овощи и зелень: огурцы, помидоры, петрушку, базилик. Постарайтесь найти именно свежие овощи. За счет этого вы увеличите поступление живой жидкости в организм, что поможет еде быстрее усваиваться.Уберите быстрые углеводы: мучное (булочки, пирожные), шоколад, различные сдобные закуски.Ешьте последний раз за 5-6 часов до сна.Откажитесь от соли и спиртного. Если совсем не можете этого сделать, хотя бы уменьшите потребляемое количество.Выходите гулять. Сейчас тепло, дни стали длиннее, на улице находиться гораздо приятнее, нежели зимой.Ложитесь пораньше спать, желательно до полуночи. Во сне человек тоже худеет, если соблюдает режим дня.КстатиДобиться нужной формы могут помочь домашние тренировки. Если все делать правильно, то за месяц результаты станут заметны: жир сожжется, живот станет рельефнее, ноги — более подтянутыми. И заниматься нужно все лишь по 10 минут в день.