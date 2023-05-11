В чем опасность кофейной передозировки и как ее распознать

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Любимые многими напитки могут стать причиной передозировки кофеином. Об этом рассказала диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова.Привычка выпивать больше трёх чашек в день, не употребляя параллельно рекомендуемые два литра воды, может стать причиной недомогания. При сердечно-сосудистых патологиях, заболеваниях крови, тревожных расстройствах и панических атаках риск передозировки повышается. Также опасность возрастает при хроническом стрессе и различных нарушениях сна. Если заменять кружкой бодрящего напитка завтрак, это тоже негативно скажется на здоровье.При передозировке кофеином уже через 20-30 минут могут появиться признаки отравления:ощущение жара во всём теле,покраснение шеи и лица,учащённое сердцебиение,головокружение,головная боль,нехватка воздуха,звон в ушах.К психологическим проявлениям относят, например, ощущение неоправданного и необъяснимого страха, тревожность и приступы панических атак.Если признаки передозировки проявились, необходимо оказать пострадавшему первую помощь: пить много воды, которая поможет вывести токсины из организма и предупредит обезвоживание.Если совсем плохо, надо вызвать рвоту: она поможет очистить желудок от избытка кофеина. Рекомендуется использовать регидратационные средства и сорбенты, а также обеспечить приток свежего воздуха. После этого необходимо сделать перерыв и не пить кофе 2-3 дня.