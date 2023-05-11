В чем опасность кофейной передозировки и как ее распознать
Привычка выпивать больше трёх чашек в день, не употребляя параллельно рекомендуемые два литра воды, может стать причиной недомогания. При сердечно-сосудистых патологиях, заболеваниях крови, тревожных расстройствах и панических атаках риск передозировки повышается. Также опасность возрастает при хроническом стрессе и различных нарушениях сна. Если заменять кружкой бодрящего напитка завтрак, это тоже негативно скажется на здоровье.
При передозировке кофеином уже через 20-30 минут могут появиться признаки отравления:
ощущение жара во всём теле,
покраснение шеи и лица,
учащённое сердцебиение,
головокружение,
головная боль,
нехватка воздуха,
звон в ушах.
К психологическим проявлениям относят, например, ощущение неоправданного и необъяснимого страха, тревожность и приступы панических атак.
Если признаки передозировки проявились, необходимо оказать пострадавшему первую помощь: пить много воды, которая поможет вывести токсины из организма и предупредит обезвоживание.
Если совсем плохо, надо вызвать рвоту: она поможет очистить желудок от избытка кофеина. Рекомендуется использовать регидратационные средства и сорбенты, а также обеспечить приток свежего воздуха. После этого необходимо сделать перерыв и не пить кофе 2-3 дня.
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