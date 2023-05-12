Уролог Гасанов объяснил, что помогает от цистита

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Врачи часто быстро лечат инфекции мочевого пузыря антибиотиками. Однако то, что работает хорошо, может привести к устойчивости патогенов в долгосрочной перспективе. Вот почему стоит сначала попробовать другие способы.Достаточное количество жидкости, ягоды и различные смеси лекарственных растений также могут помочь при инфекции мочевого пузыря.Это помогает против инфекции мочевого пузыря"Не все инфекции мочевого пузыря одинаковы. Особенно в тяжелых или рецидивирующих случаях стоит выяснить проблему с при помощи антибиотиков. Вам также следует немедленно обратиться к врачу, если вы беременны или испытываете побочные эффекты, такие как боль в почках, лихорадка или видимая кровь в моче", - говорит врач-уролог Руслан Гасанов.Чтобы избавиться от легкой инфекции мочевого пузыря и связанной с ней боли, вы можете использовать безрецептурные обезболивающие, такие как ибупрофен или парацетамол. Они также обладают противовоспалительным эффектом. По сути, вы должны держать болезненную область в тепле.Достаточное количество жидкости также важно для вымывания патогенов. Ежедневно следует выпивать не менее двух литров воды или мочегонных чаев. Обычные чаи из мочевого пузыря и почек содержат множество полезных трав, таких как березовый лист, золотарник и крапива. Кроме того, ежедневное употребление клюквенного сока, а также черничного или брусничного сока должно помочь против воспаления или предотвратить его."Яблочный уксус также обладает противовоспалительным действием, повышая значение pH мочи, чтобы бактерии больше не могли так легко распространяться. Для этого смешайте столовую ложку яблочного уксуса со стаканом воды и пейте каждый вечер перед сном".Уролог советует избегать кофе, алкоголя, цитрусовых соков и сладких газированных напитков, так как они еще больше раздражают мочевыводящие пути и создают хорошую среду для размножения патогенов.