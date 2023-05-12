Как вылечить сезонную аллергию на пыльцу растений: два метода

Сезонная аллергия возникает при повышенной чувствительности организма к пыльце опыляемых ветром деревьев, трав, полыни. Проявляется она ежегодно в один и тот же период отеком слизистых, зудом, першением в горле, а в тяжелых случаях – бронхиальной астмой. Но избавиться от этой повторяющейся симптоматики можно – есть два направления в лечении аллергии. Подробнее о них рассказала аллерголог, иммунолог Надежда Логина.«Первое направление – аллерген-специфическая терапия. Это метод лечения аллерговакцинами, которые представляют собой маленькие дозы пыльцы деревьев, злаков или полыни. Процедуры в этом случае проводятся в течение трех лет – шесть месяцев в году два раза в неделю нужно посещать аллергологический кабинет», – рассказала врач.Более современная технология – аутолимфоцитотерапия. Лечение проводится собственными лимфоцитами. Суть его в том, что из венозной крови выделяют главные иммунные клетки и вводят их подкожно, как аллерговакцины. Но в этом случае, по словам Логиной, срок лечения существенно сокращается. Взрослым нужно пройти всего восемь процедур, подросткам с 15 до 18 лет – семь, детям с 6 до 8 лет – шесть. Аллерголог отметила, что этот способ абсолютно безопасен.Для пациентов, которые страдают аллергией на все виды пыльцы сразу, а эффект от симптоматической терапии отсутствует, разработана модификация современного метода – эндоназальная аутолимфоцитотерапия. Это лечение теми же лимфоцитами, только они вводятся непосредственно в период проявления аллергии на пыльцу прямо в нос. Такая техника позволяет быстро прервать обострение за счет повышения местных защитных реакций по отношению к аллергенам, заключила собеседница.