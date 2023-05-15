Что такое мизофобия и можно ли от неё избавиться

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Бороться нужно не с бактериями, а со своими страхами.Мизофобия (гермофобия, бациллофобия) — это патологический страх перед грязью и микроорганизмами, которые могут в ней находиться.В целом бояться вредоносных бактерий нормально. В фобию же эти опасения превращаются, когда мысли о микробах становятся навязчивыми и постоянно преследуют человека, меняя его поведение и самочувствие. Например, если он не может взяться за ручку двери, потому что на ней могут быть бактерии, без конца моет руки и дезинфицирует все поверхности, к которым прикасается.Этот страх способен привести и к социальным проблемам. Человек может бояться рукопожатий и объятий, держаться подальше от людей, чтобы ненароком не заразиться от них, с трудом переносить посещение общественных мест, включая магазины, рестораны и кафе.Мизофобия является распространённым симптомом обсессивно?компульсивного расстройства (ОКР). Это состояние, при котором человека преследуют навязчивые мысли — обсессии, после чего он совершает повторяющиеся действия для облегчения тревоги — компульсии. Например, если его тревожат мысли о загрязнении и заражении, он может часто и подолгу мыть руки.В то же время ОКР не обязательно подразумевает именно боязнь микробов. Люди с этим заболеванием могут страдать от самых разных навязчивых мыслей.Почему появляется мизофобияСпецифические фобии наследуются в 30% случаев, так что если ваши родители или другие близкие родственники страдали от иррациональных страхов, возможно, вам просто не повезло с нервной системой.Значение также могут иметь не только гены, но и влияние среды. Например, если родители боялись микробов, дети с большей вероятностью начнут воспринимать бактерии как зло и защищаться от них. Кроме того, фобия может вырасти из негативного опыта — тяжёлой болезни или осложнений после неё.Тем более современный мир будто способствует развитию мизофобии. Благодаря рекламе, демонизирующей бактерии, люди всё больше боятся микроорганизмов и стремятся стерилизовать всё вокруг — от поверхностей в доме до собственной кожи.Как понять, что у вас мизофобияВы можете быть жертвой этой фобии, если:часто моете руки, иногда делаете это несколько раз подряд или неоправданно долгое время;носите перчатки, чтобы не контактировать с микробами;избегаете социальных контактов, можете остерегаться даже близких людей;накрываете или упаковываете вещи, которые часто используете, — например, пульт или руль автомобиля;стараетесь сократить время пребывания в общественных местах, включая туалеты, магазины и рестораны;при подозрении на контакт с микробами немедленно возвращаетесь домой;принимаете душ много раз в день;используете санитайзер каждый раз, когда потрогаете незнакомый предмет или поверхность.Также мизофобия может вызывать физические симптомы тревоги:тошноту;головокружение;удушье;частое сердцебиение;дрожь;обильное потоотделение.Если симптомы мешают вам жить, работать и учиться, ограничивают возможности, усложняют отношения и доставляют дискомфорт, стоит задуматься о поиске психотерапевта.Можно ли справиться с мизофобиейЛюбые фобии хорошо лечатся с помощью когнитивно?поведенческой терапии (КПТ), а конкретно — процедуры десенсибилизации, или терапии воздействия.Суть техники заключается в том, что человек постепенно, в своём темпе и комфортной обстановке встречается с объектом страха и привыкает к нему. Например, трогает грязный объект, а потом какое?то время не моет руки, пытаясь расслабиться и успокоиться. Со временем страх ослабевает, и человек привыкает к пугающим объектам в реальной жизни.Если помимо фобии у него присутствует обсессивно?компульсивное расстройство, психиатр может включить в план лечения фармакологическую поддержку, например селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС).Эти препараты обычно применяются для лечения депрессии, но также позволяют ослабить симптомы ОКР.