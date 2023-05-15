Врачи назвали пять фатальных ошибок в жару

Эксперты телеканала "Доктор" составили топ-5 самых распространенных ошибок, которые допускают люди, стараясь облегчить состояние организма в жаркое время. На самом же деле эти действия могут серьезно навредить здоровью, а порой угрожают жизни.1. Не находитесь в мокрой одежде перед вентиляторами и кондиционерамиСпособ охладиться в жаркую летнюю погоду, конечно, эффективный, но очень часто заканчивается ангиной и пневмонией.2. Не носите обтягивающую одеждуВспомните, как одеваются люди в жарких странах - это, как правило, светлая свободная одежда с длинными рукавами. Свободный "балахон" эффективнее шорт и топиков: он не нарушает кровообращение. Особенно опасна обтягивающая одежда в жару для людей с хронической венозной недостаточностью и заболеваниями сердечно-сосудистой системы - она повышает риск тромбоза.3. Не закрывайте жалюзиДействительно, жилое помещение лучше оградить от прямых солнечных лучей - достаточно вспомнить решетчатые ставни где-нибудь в Италии. Но у нас часто используют металлические жалюзи, а они, в отличие от светлых и плотных штор, нагреваются на солнце и превращаются в дополнительный обогреватель помещения.4. Не пейте чай и кофеХолодные чай и кофе со льдом - все еще чай и кофе. Дело вовсе не в температуре напитка, а в кофеине в его составе, который повышает кровяное давление и риск инфарктов и инсультов в жару. На жарком Востоке пьют не ледяные напитки, а теплый зеленый некрепкий чай - он усиливает потоотделение и тем самым помогает организму охлаждаться.5. Не наносите крем с SPF один раз в деньОсобенно если вы планируете не умываться весь день, чтобы его случайно не смыть. Действует SPF-защита всего около двух часов. Если весь день в жару не смывать крем, у клеток кожи нарушается гомеостаз и начинается их омертвение. Да, эффект будет ровно противоположным ожидаемому.