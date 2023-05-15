В Daily Express названы популярные продукты, повышающие артериальное давление

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Многие продукты, что являются частыми в нашем повседневном меню, являются провокаторами высокого кровяного давления.Как сообщает диетолог Хобсон, ведущий колонку о здоровье в таблоиде Daily Express, особенно опасны при склонности к гипертонии продукты с высоким содержанием соли.Он обратил внимание на ферментированные продукты, в частности, кимчи. Многие специалисты относят это блюдо к полезным для организма. Этот «гость» от корейской кухни в последнее время набирает популярность на Западе, да и у нас тоже. Кимчи — это ферментированные овощи, в первую очередь, пекинская капуста, да еще и с острыми приправами.Мало того, что не всякий желудок воспримет такую экзотику спокойно, так там еще и соли избыток. Два грамма на порцию, это треть суточной нормы потребления. А соль — один из самых опасных факторов повышения давления.Россияне все же чаще отдают предпочтение соленым огурчикам, рыбке, копченой колбаске и прочим деликатесам, тоже обильно сдобренным солью. А это верный путь к повышению давления, нагрузка на сосуды и сердце. Страдают и суставы.Эксперт назвал другие продукты, вредные для сердечно-сосудистой системы, вызывающие скачки артериального давления. Это консервированные припасы, супы на крепких бульонах, оливки, фруктовые соки и кокосовое масло.